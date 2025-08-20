Великобритания не готова отправлять войска к границе РФ и Украины

Великобритания не готова отправлять свои войска на границу Украины и России, но готова защищать небо и море страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу британских вооруженных сил.

По информации издания, начальник штаба обороны Тони Радакин подтвердит намерения Великобритании на встрече НАТО 20 августа. Страна планирует предоставить солдат для материально-технического обеспечения и обучения, но не размещать их вблизи России.

Изначально официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, но эта цифра была сокращена из-за сопротивления некоторых европейских стран.

Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут видеоконференцию по Украине 20 августа. На встрече, где будут присутствовать глава oбъединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич. В планах — окончательно определить обязательства 30 стран по обеспечению безопасности Украины.