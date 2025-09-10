Из всего набора детских впечатлений многие особенно часто вспоминают первую поездку на юг: веселый гомон на станции отправления, детский лагерь, горячая кукуруза, полоска побережья вдоль железнодорожных путей. Непременно завязываются разговоры, и возникает совершенно особенная атмосфера. Сейчас, конечно, в эпоху интернета и соцсетей, пассажиры общаются не так много, как раньше, но разговоры в поезде все равно остаются обязательной составляющей любой поездки. А виды, сменяющиеся за окном, по-прежнему ассоциируются с детством и приближающимся отдыхом.

В транспортном отношении юг стал доступнее в начале прошлого века. Идея строительства железной дороги вдоль Черноморского побережья появилась еще в XIX столетии, но сами работы стартовали в 1914 году. Скальный грунт, быстрые реки, ущелья, тоннели и мосты — все это делало строительство дорогим и сложным, но регионы у теплого моря нужно было соединить с Центральной Россией. При возведении дороги широко применялись бетонные и каменные стенки, которые ограждали железнодорожное полотно от морских волн. Уже появились железобетонные перекрытия мостов, достаточно массово работали экскаваторы — прокладывать дорогу через скальные выступы было чрезвычайно тяжело и сложно, но юг манил.

Сочи уже тогда, в начале XX века, начинали продвигать как место отдыха — конечно, пока еще не особо массового: в 1909 году стоимость проезда от Москвы до Новороссийска по железной дороге и затем пароходом до места назначения составляла 34 руб. 80 коп. первым классом и 11 руб. 60 коп.— третьим (средняя зарплата тогда составляла 20–30 руб.). К сожалению, из-за Первой мировой войны и революции сооружение дороги остановилось, и движение на участке Туапсе—Адлер открыли только в 1927 году. Эпоха, естественно, нашла отражение в архитектуре вокзалов.

Сочи

Сочи считался одним из любимых городов Иосифа Сталина. Над архитектурным обликом социалистических субтропиков и главного курорта работали лучшие зодчие страны: Иван Жолтовский, Каро Алабян, Алексей Щусев, Мирон Мержанов. Вокзалы, разумеется, тоже должны были обрести подобающий облик — их видели и вожди, и простые трудящиеся, отправившиеся на море по путевке.

Сочинский железнодорожный вокзал открыли в 1952 году. Здание с белоснежными колоннами и арками, выполненное в стилистике сталинского ампира, сразу стало узнаваемым символом города. И неудивительно: строил его именитый архитектор Алексей Душкин, по проекту которого были возведены такие знаковые здания и сооружения, как «Детский мир» в Москве, высотка на Красных Воротах, многие станции метрополитена.

Работа над вокзалом шла непросто. «Процессы проектирования и сооружения Сочинского вокзала были трудными, даже болезненными. Много было у Алексея бессонных ночей, хотя взялся он за работу с энтузиазмом»,— вспоминала супруга Алексея Николаевича. Результат стоил потраченных усилий: даже многие кавказские архитекторы удивились, как Душкин, северянин по рождению, смог настолько точно выразить душу юга в вокзальном здании! Железнодорожным вокзалом в Сочи и сегодня любуются многие, с особенностями архитектуры здания интересующихся познакомит аудиогид.

И дети, и взрослые сразу обращают внимание на часы сочинского вокзала — пятиметровый циферблат украшает башню высотой 55 м. Душкин украсил часы астрономическими мотивами, здесь можно увидеть знаки редких созвездий: Лебедя, Змеи и Гончих Псов.

Майкоп

Настоящим восточным дворцом предстает вокзал Майкопа. Железнодорожное движение тут открылось в 1910 году с вводом ветки Белореченская—Майкоп. Вокзал (имя архитектора неизвестно, а вот автор первой реконструкции не остался в тени: в 1920-е майкопским вокзалом занимался знаменитый Иван Фомин) выполнен с отсылкой к мавританскому стилю, стрельчатые арки гармонично дополняют портик с четырьмя колоннами. Изящные открытые галереи с аркадами и растительные мотивы в оформлении напоминают о том, что мы на благословенном юге. Сейчас на «Ласточке» отсюда можно уехать в Туапсе и на станцию Имеретинский курорт.

Волгоград

Многие следуют на южные курорты через Волгоград. Сразу после освобождения от фашистов Сталинграда, как тогда назывался вошедший в историю Второй мировой войны город, в 1943 году вся советская страна взялась за его восстановление. Для вокзала отстроили временное одноэтажное здание, которым и пользовались, пока в 1950-е не пришел черед крепкого и основательного. Проект разработали в, как его сейчас называют, Волгоградском филиале Дорпроекта Приволжской железной дороги. Первый камень в основание фундамента уложили в июле 1951 года. В 1954-м горожане увидели готовый классический вокзал сталинской эпохи — два крыла здания соединяются центральной частью, увенчанной башней с часами. Высота внушительная, это настоящая доминанта исторического центра Волгограда — 67 м. Обращают на себя внимание позолоченная звезда на шпиле и смонтированные чуть позже часы с диаметром циферблата около четырех метров. Желающие познакомиться с художественным оформлением интерьеров останутся довольны: тут два масштабных живописных полотна — одно посвящено событиям Гражданской и Великой Отечественной, другое повествует о строительстве Волго-Донского канала и Волжской ГЭС. Весь центр Волгограда воспринимается как архитектурный ансамбль рубежа 1940–1950-х годов, и здание вокзала звучит в этой симфонии важным аккордом.

Кисловодск

Миллионы людей каждый год посещают Кавказские Минеральные воды, очаровываются старинными легендами и творчеством Лермонтова, пробуют целебную воду, наматывают километры по паркам и тропинкам. Движение по ветке Минеральные Воды—Кисловодск открылось в 1894 году — Российская империя активно осваивала свои южные широты. Тогда же был построен и первый вокзал Кисловодска (проект был выполнен предположительно гражданским инженером Николаем Кордесом), возвели его в краснокирпичном стиле. Это сейчас подобные строения кажутся нам сказочными, а зодчими прошлого часто прежде всего двигала экономия. Кирпич — материал крайне недорогой, он не требует покраски, но в то же время хорошо выглядит и благородно стареет. Первый кисловодский вокзал напоминал старинные замки: стрельчатые арки, щипец, башенки, ажурный навес. В 1895 году рядом появился Курортный зал Общества Владикавказской железной дороги в стиле французского неоренессанса — здесь слушали оркестр, играли в карты, смотрели выступления известных артистов, а не просто коротали время в ожидании поезда. Вокзальный комплекс неоднократно обновляли в XX веке, в 1980-х в ходе реконструкции под руководством архитектора Исаака Фриденталя к нему пристроили 20-метровую часовую башню. Сейчас в одном из зданий комплекса работает выставочный зал «История развития железнодорожного транспорта»: здесь можно увидеть модель железной дороги длиной 26 м и макеты вокзальных зданий. Вооружитесь красочными путеводителями столетней давности и отправляйтесь на Кавказ!

Таганрог

Среди всех станций юга России, привлекающих внимание любителей архитектуры, стоит выделить Таганрог-II. Хотя сегодня этот вокзал и не используется как пассажирский, но он по-прежнему заслуживает внимания как объект культурного наследия регионального значения. Здание начали строить в 1860-е годы на самой окраине города (писали, что в степи неподалеку еще паслись коровы). Краснокирпичный стиль, выбранный архитектором Сергеем Загоскиным, не предполагал использования штукатурки и подчеркивал естественную красоту материала, а узорчатая кладка напоминала вышивку крестом. Александр Чехов, старший брат писателя, вспоминал о начале пассажирского движения: «В один прекрасный день весь вокзал расцветился флагами, обе платформы тоже были украшены флагами, и у каждой из них стояло по поезду… Паровозы были обвиты зеленью и утыканы флажками, и на передней площадке, на каждой из них между буферами было поставлено в картинной позе по одному младшему кондуктору». Выезжая из Таганрога в восемь часов утра, уже в начале первого пассажиры прибывали в Ростов-на-Дону. Железная дорога значительно повышала темп жизни!

Дербент

Первый поезд из Махачкалы (тогда — Порт-Петровска) прибыл на юг современного Дагестана под звуки духового оркестра осенью 1898 года. В 1900-м линию продлили до Баку. Дорога имела стратегическое значение: по ней в Центральную Россию доставляли нефть. Позже стали транспортировать сельдь, икру, фрукты. Здание вокзала, появившееся в самом древнем городе России в начале прошлого века, построено в модном тогда псевдорусском стиле (то есть перед нами снова модерн и краснокирпичная архитектура), работами руководил инженер Михаил Кербед. Сохранились потрясающие детали интерьера — люстра, лепнина, чудесная винтовая лестница. В одном из залов ожидания работает музей, который так и называется — Музей истории железной дороги на вокзале Дербента. Здесь можно увидеть макеты поездов и редкие образцы профессионального оборудования, представить себя начальником станции в собственном кабинете.

Железные дороги дают нам возможность отправиться на юг, чтобы увидеть горы Кавказа, Каспийское, Азовское и Черное моря, виноградники и горные озера, познакомиться с богатой культурой региона. А отправной точкой любого путешествия служат вокзалы. Они все разные: краснокирпичные, ажурные, узнаваемые сталинские, но объединены общей задачей — помочь человеку комфортно начать поездку. И эту задачу они успешно решают.