Черноземье — промышленный и аграрный край на юге России, отличающийся богатейшими плодородными почвами. Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Белгородская области — эти земли издавна играли важную роль в снабжении страны зерном и техническими культурами, а также в развитии промышленности. Железная дорога здесь стала инструментом формирования городской ткани и средством усиления экономических связей между регионами.

Здание Центрального железнодорожного вокзала «Воронеж-1»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уже во второй половине XIX века в регионе заработали железные дороги (в том числе Рязанско-Козловский участок и магистраль от Козлова через Воронеж и Тамбов к Саратову), позже вошедшие в состав Юго-Восточной железной дороги. Вокзалы, построенные вдоль этих трасс, становились не только функциональными объектами, но и символами эпохи. Они демонстрировали архитектурные стили своего времени: от провинциальной эклектики до модернизма, и каждый из них является частью истории региона, рассказанной через форму и объем.

Воронеж

Начнем с самого крупного города региона. Железнодорожная станция в Воронеже была открыта 6 мая 1867 года, после того как проложили линию к Козлову (ныне — город Мичуринск). Первый вокзал построили деревянным, пассажиров встречало небольшое здание, типичное для железных дорог тех лет. Оно неоднократно перестраивалось, но в годы Великой Отечественной войны — в 1943-м — было разрушено. Новый проект появился в 1954–1956 годах. Он принадлежит московскому архитектору Владимиру Скаржинскому, работа проходила под надзором академика Каро Алабяна. Здание стало образцом сталинского ампира — с симметричным фасадом, массивными колоннами и куполообразной башней с часами, венчающей композицию. Здание, ориентированное на улицу Мира, образует с привокзальной площадью парадную композицию.

Интерьеры вокзала выполнены в сдержанной манере: высокие потолки, строгие колонны, лаконичные барельефы. Нет обилия лепнины или росписей — ставка сделана на пропорции и силуэты. Вокзал стал символом восстановления послевоенного Воронежа. Сегодня это главный пассажирский вокзал региона, обслуживающий поезда дальнего следования и межобластные маршруты.

Курск

Еще один примечательный вокзал Черноземья находится в другом региональном центре — Курске. Здесь первое вокзальное здание — деревянное, построенное по проекту архитектора Максимилиана Арнольда,— появилось в 1896 году. Во время Великой Отечественной войны вокзал был разрушен. В 1945 году провели новый конкурс. Автором итоговой концепции выступил архитектор транспортной инфраструктуры Игорь Явейн, по чьим проектам в СССР было построено более 100 вокзалов. Центр здания, открытого в 1952 году, оформлен в виде триумфальной арки, символа Курской дуги. Порталы достигают высоты почти 13 м. Интерьеры украшены лепниной: военные мотивы в зале пригородных поездов и изображения плодородных курских земель в зале для пассажиров поездов дальнего следования.

Вокзал города Курска. 1953 год

Фото: Тункель Исаак / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Тункель Исаак / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Центральный зал высотой 18 м залит ярким светом, проходящим сквозь купол. Мраморная ротонда с дубовой скамьей под колоннадой придает пространству монументальности. Многие современники называют вокзал дворцом и гордятся его тщательно выверенными формами.

Липецк

В этом городе металлургов станция появилась в 1868 году, когда велось строительство Козлово-Воронежской железной дороги. Первое здание липецкого вокзала также было небольшим, выполненным в классических формах.

В 1960-х построили новое, уже двухэтажное, но и оно к началу 1990-х стало считаться устаревшим. В 1994 году ввели в строй новый вокзал, рассчитанный на 1 тыс. пассажиров. Проект разработал архитектор Роман Сывенький, здание выполнено в неомодернистском стиле и в плане напоминает бабочку, раскрывшую крылья, крыша — волнообразная, а главный фасад венчают часовая башня и герб Липецка.

Современное здание железнодорожного вокзала в Липецке

Фото: Фотобанк Лори

Фото: Фотобанк Лори

Внутри вокзал поражает подчеркнутой вертикальностью: кассовый зал внизу, над ним — комнаты отдыха, залы ожидания, административные помещения. В оформлении использованы современные материалы: стекло, сталь, алюминий. Индивидуальность вокзальному комплексу придают скульптурные композиции «Начальник вокзала и обходчик» и «Дама и носильщик», выполненные местным скульптором Евгением Вольфсоном. Также на вокзале можно увидеть работы Игоря Мазура, навеянные романовской игрушкой, уникальным местным промыслом.

В процессе реконструкции 2003 года вокзал получил золотистые окна, электронные табло, подсветку фасада, а интерьеры стали более просторными и светлыми. Липецкий вокзал считается одним из самых современных на Черноземье. Это не только крупный транспортный узел, но и визуальный ориентир, хорошо читаемый с высоты и по праву включенный в экскурсионные маршруты.

Белгород

Отправимся в Белгородскую область. Первое здание вокзала в Белгороде построено в 1870 году и помнит самых именитых гостей: достаточно сказать, что в 1904 году здесь останавливался император Николай II.

Вокзал Белгорода. 1954 год

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Как и многие другие станционные постройки, здание было разрушено в годы Великой Отечественной войны. В 1949-м возвели новое строение по проекту Михаила Луцкого, а меньше чем через 40 лет, в 1982 году, был построен ныне действующий вокзальный комплекс, спроектированный архитекторами Одинцовой и Кузубовым.

Современный вокзал — это строгое здание с фасадом из белого камня, украшенное тонким карнизом и ритмичными полуколоннами. По композиции оно напоминает бруталистскую интерпретацию классики — лаконичные формы, четкая геометрия, минимум декора. Внутри — просторные залы, мраморные панели, широкие лестничные пролеты. Высокие потолки и естественное освещение придают зданию впечатляющий масштаб.

Тамбов

В Тамбове каменное вокзальное здание появилось в 1870 году, когда железнодорожные строители работали над линией Козлов—Тамбов. Называлось оно «здание вокзала Тамбовско-Саратовской и Козловской железной дороги» и отличалось весьма интересным внешним видом — угловые башни, заниженные боковые объемы, кирпичный декор, отсылающие к городской крепости.

Дореволюционная открытка с изображением железнодорожного вокзала города Тамбова

Фото: Фотобанк Лори

Фото: Фотобанк Лори

В 1969 году вокзал прошел через капитальную реконструкцию: комплексу добавили второй этаж, построили подземный переход, расширили платформы и установили навесы. Во время обновления 1982–1983 годов на привокзальной площади появился фонтан. В 2017–2019 годах провели еще одну модернизацию: обновлены коммуникации, освещение, фасад, приведены в порядок помещения для пассажиров.

На здании установлена мемориальная табличка, напоминающая о посещениях станции Николаем II в 1904 и 1914 годах. Вокзал входит в список объектов культурного наследия Тамбовской области.

Елец

Один из старейших городов Черноземья, Елец, впервые был упомянут в 1146 году в Никоновской летописи. Город пережил взятие Тамерланом и опустел к XV веку. Возродился он лишь с 1591 года по указу царя Федора Иоанновича и впоследствии стал хлебной столицей региона, центром торговли, ремесел и кружевного производства.

Вокзал на станции Елец

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Первый вокзал ветки Узловая—Елец был построен в 1874 году, здание до сих пор стоит рядом с действующим вокзалом и служит жилым домом. Вокзал Ельца, который принимает пассажиров сегодня, открыт в 1896 году: монументальное строение возвели на линиях Орел—Грязи и Елец—Валуйки. Статус памятника регионального значения он получил как важнейший объект архитектуры периода купеческого расцвета Ельца. Это сложносоставной объем с высоким центральным двусветным залом, двумя боковыми флигелями и парадным двором с юга. Первоначально фасады могли похвастать необработанными кирпичами, а окна центральной секции были украшены полуциркульными перемычками; после реконструкции в 1963 году объемы надстроили, с южной стороны подвели подъездные пути — вокзал стал островным. Интерьеры изначально были выдержаны в духе, типичном для начала XX века: просторные залы для пассажиров I и II классов, отдельный зал и столовая для III класса, дамские и мужские туалеты, почта, телеграф, буфет с горячими блюдами — ровно такой комплекс описан в путеводителе «Спутник пассажира».

Вокзалы Черноземья стали хроникой края, отражая экономические, политические, культурные и технические перемены. Значительная часть изначальных зданий не уцелела, но станции вновь ожили, появились новые вокзалы, которые не только служат людям, но и украшают край.