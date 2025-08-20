Протокольная служба США: Путин и Зеленский могут встретиться в течение двух недель

Глава протокольной службы США Моника Кроули заявила, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться в течение двух недель. Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава протокольной службы США Моника Кроули

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Президент России Владимир Путин и глава протокольной службы США Моника Кроули

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

По информации газеты The New York Times, в ходе телефонного разговора 18 августа Владимир Путин предложил организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве, но господин Трамп «вежливо отклонил» это предложение, а европейские лидеры выразили обеспокоенность таким сценарием,.

По итогам встречи в Белом доме в понедельник президент официально заявил о начале подготовки саммита Путина и Зеленского. Источники Reuters указали, что местом встречи может быть Будапешт, в то время как президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести ее в Женеве.