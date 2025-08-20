В центре Ярославля планируют построить спорткомплекс

В Ярославле на проспекте Октября планируют построить административно-спортивный комплекс с переменной этажностью. Областная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) объявила общественные обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Речь идет о месте, где в настоящее время находится здание, украшенное муралами: сначала там были изображены меценаты, сейчас — репродукции батальных полотен. Именно на том месте может появиться комплекс, состоящий из административной (3 этажа) и спортивной части (1-2 этажа). В спортивной части планируется обустроить борцовский зал, зону для гимнастических снарядов, помещение для настольного тенниса, тренировочный зал, боксерский ринг.

Ввиду нахождения рядом множества объектов культурного наследия, в том числе федерального значения, для строительства необходим согласованный раздел о мерах обеспечения сохранности исторических зданий. По результатам рассмотрения документации экспертом установлено, что строительство никоим образом не повлияет на расположенные рядом объекты культурного наследия.

«Конструктивное решение объекта капитального строительства административно-спортивного комплекса и предлагаемые проектом способы строительства исключают воздействие строительных работ на окружающую застройку»,— говорится в акте. Проект получил положительное заключение.

Заказчиком проектной документации выступает ООО специализированный застройщик «Волгастройинвест».

Алла Чижова