Бастрыкин хочет знать, кто нарушил жилищные права ярославского сироты

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав сироты. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Жительница Ярославской области обратилась в приемную господина Бастрыкина «Вконтакте» и сообщила о нарушении жилищных прав ее супруга-сироты.

«Ранее мужчина неоднократно обращался в компетентные органы для постановки на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако получал отказы. Только после обращения в суд сирота был включен в специализированную очередь, вместе с тем до настоящего времени его права не реализованы»,— говорится в сообщении центра.

Ярославское СУ СК должно будет доложить господину Бастрыкину о возбуждении дела и результатах его расследования.

Алла Чижова