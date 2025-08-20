В Воронеже обещают предоставить жилье очередникам со времен Советского Союза

В Воронеже планируют приступить к решению проблемы граждан, ожидающих десятилетиями выделения жилья. Об этом во время еженедельной планерки сообщил мэр города Сергей Петрин. Градоначальник поставил задачу руководителю управления жилищных отношений Олегу Зацепину проанализировать ситуацию с «очередниками», ожидающими выделения жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Воронежа Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Мэр Воронежа Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это те граждане, которые стояли в очереди с времен Советского союза. Вопрос острый, больной, который не решался десятилетиями, многие уже отчаялись получить жилье. Мы уже поговорили с контрольно-счетной палатой, с думой, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Будет пристальное внимание к самой очереди — как она формировалась — поэтому дал поручение более внимательно посмотреть и разобраться, чтобы вместо положительных эффектов не получить кучу скандалов»,— пояснил мэр Сергей Петрин в разговоре с журналистами.

Точного числа ожидающих он назвать не смог, однако подчеркнул, что речь идет о «тысячах людей». При этом мэр отметил, что в этом году планируется решить вопрос с гражданами, имеющими право на внеочередное выделение жилья — речь идет о восьми воронежцах.

При этом в своем отчете Олег Зацепин отметил, что на данный момент в муниципальный жилой фонд включено 6 433 жилых помещения, 6266 из них относятся к фонду социального использования (предоставляются по договорам социального найма), а 167 — к служебному и маневренному фонду (для временного размещения в экстренной ситуации).

Ульяна Ларионова