Белый дом подтвердил стремление Трампа попасть в рай

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не шутил, когда во время интервью Fox News рассказал о своем стремлении попасть в рай. Так она ответила на вопрос журналистки о духовной подоплеке в мирных инициативах президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

«Я думаю, президент говорил серьезно. Я думаю, президент хочет попасть в рай, как и все в этой комнате»,— сказала госпожа Левитт во время брифинга в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

Сегодня днем господин Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине повышает его шансы попасть в рай. Он добавил что пока «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы после смерти вознестись на небеса. Однако, если это все же случится, разрешение российско-украинского конфликта станет одной из главных тому причин, отметил он.