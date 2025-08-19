Пезешкиан прибыл в Белоруссию с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщает белорусское агентство «БелТА». Его самолет приземлился в аэропорту в Минске.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан

У трапа господина Пезешкиана встретили первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Белоруссии в Иране Дмитрий Кольцов, глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза, а также сопредседатель комиссии по иранско-белорусскому экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов.

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко до этого сообщали, что 20 августа состоится официальная встреча иранского и белорусского президента для подписания двусторонних документов. Господа Лукашенко и Пезешкиан обсудят совместные проекты в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.