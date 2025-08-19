Народ и партия делимы

События августа 1991-го, итогом которых стало крушение советской государственности, могут повториться в ближайшем будущем. С таким мрачным предупреждением в годовщину начала августовского путча выступила 19 августа на круглом столе в Госдуме фракция КПРФ. Впрочем, предотвратить трагедию можно, извлекая из того опыта «верные исторические уроки», уверены коммунисты. Попытка эксплуатировать образ «наследницы КПСС» электоральных дивидендов Компартии не принесет, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

В нынешних условиях «исследование поражения ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, о создании которого было объявлено 19 августа 1991 года.— “Ъ”)», как и «причин, которые привели к крушению советского государства», носит «принципиальный характер», отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, открывая круглый стол. Такая экспертиза, объяснил он, позволит лучше понять текущие события, в том числе на Украине, где некому оказалось противостоять «нацистско-бандеровской своре, которую вскармливали с первого дня отделения» этой республики от Союза.

Конфликт на Украине — «оттуда, из 90-х годов», согласился зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин: «Все эти события были инициированы зарубежными разведками, триллионы были запущены, чтобы взорвать нашу Родину». На этом фоне «идея спасения великого государства», мотивировавшая путчистов, заслуживает «искреннего уважения и понимания», уверен коммунист: «Если бы только проявить волю организаторам ГКЧП! Но смотрели на Горбачева…» Далее Владимир Кашин подробно описал, «за что» (а вернее, против чего) «бились наши близкие друзья», изложив подробные экономические и демографические сводки из начала 1990-х.

Другие ораторы лишь подкрепили эти тезисы, а провал ГКЧП среди прочего объяснили «предательством элит».

«Пока мы не ответим себе, почему СССР через концепт перестройки проиграл холодную войну, вероятность повторения исторического урока велика»,— сокрушался секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов. Часть российских элит «готова бежать за заманухами» Соединенных Штатов, а Запад, «как сорок лет назад», может «переиграть нас без войны», предупредил он: «Этого современной "пятой колонне", берущей родство с перестройки, КПРФ и все патриотические силы позволить не могут».

Риски «повторения трагедии», по оценке господина Обухова, способны реализоваться при наложении трех факторов: кризиса доверия к власти, компрадорской психологии элит и отсутствия «суверенной идеологии, альтернативного цивилизационного проекта». Сегодня эти угрозы блокируются «жесткой позицией силовиков и консолидацией вокруг целей СВО», но «прагматичные силовики и технократы уже предавали историческую Россию и в феврале 1917-го, и в августе 1991-го», напомнил коммунист.

С «реставрацией СССР» в общественном сознании «существует задвоение», считает политолог Илья Гращенков.

С одной стороны, образ «СССР 2.0», восстанавливая суть управленческой модели Союза с поправкой на рыночную экономику и деидеологизацию, эксплуатирует власть, с другой — с той же идеей, но уже с ресантиментом работает КПРФ. Однако в электоральном смысле попытка коммунистов эксплуатировать образ «наследницы КПСС» обречена на провал, поскольку фактически ее «бразды правления» перехватили их идеологические противники, рассуждает эксперт: «Здесь коммунисты должны быть контрэлитными бойцами. А для этого им нужен не столько имидж Сталина и СССР, сколько имидж, наверное, Ленина, революции и социальной справедливости, которой сейчас не хватает».

Григорий Лейба