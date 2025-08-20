«Научному спецназу» выдали инструкцию

Минобрнауки разработало правила оценки эффективности деятельности заместителей министров, ответственных за обеспечение технологического суверенитета РФ. Анализировать работу этой группы чиновников, неформально называемой в правительстве «научным спецназом», будет комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве. Сформулированные критерии должны определить успешность управления исследованиями и разработками не только конкретных заместителей руководителей, но и ведомств в целом.

Правила оценки эффективности деятельности заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств, ответственных за научно-технологическое развитие (курирующий эту работу вице-премьер Дмитрий Чернышенко называл их «научным спецназом»), изложены в подготовленном Минобрнауки проекте постановления правительства. Как сообщается на сайте Российского центра научной информации (РЦНИ), всего в ведомствах должны быть определены 28 таких заместителей руководителей.

Проект постановления содержит критерии, которые должны дать представление об эффективности этих чиновников в сфере управления исследованиями и разработками. Это показатели организации работы (в том числе анализ соответствия фактических полномочий перечню обязанностей, записанных в должностном регламенте), реализации элементов госпрограммы «Научно-технологическое развитие» (отклонение фактических значений результатов от плановых, кассовое исполнение расходов бюджета на мероприятия и прочее) и мероприятий по научно-технологическому обеспечению (проведение анализа текущего и перспективного уровней научно-технологического развития профильной сферы деятельности). Также анализироваться будут работа ведомства в формировании кадрового резерва для обеспечения научно-технологического развития, своевременность приоритизации бюджетных средств на научные исследования и разработки, участие в мероприятиях Десятилетия науки и технологий, а также работа по внедрению и реализации модели «квалифицированного заказчика» научных исследований и разработок (им могут выступать организация, действующая в реальном секторе экономики, федеральный или региональный органы власти).

Оценивать степень соответствия работы чиновников всем этим критериям будет комиссия по научно-технологическому развитию (орган при правительстве, реализующий планы властей по продвижению к технологическому суверенитету) на основании ежегодных отчетов. В пресс-службе Минобрнауки “Ъ” сообщили, что прямых аналогов разработанным правилам оценки не существует, сейчас комплексную оценку эффективности профильных заместителей руководителей ведомств осуществляет РЦНИ. Эта работа опирается на рекомендации, утвержденные Дмитрием Чернышенко в декабре 2022 года.

Отметим, что де-факто предложенные Минобрнауки показатели будут отражать работу не только профильных заместителей министров, но и ведомств в целом. Согласно проекту, на основании значения сводного показателя федеральные органы исполнительной власти предполагается разделить на три группы — с высоким, средним и низким уровнем эффективности деятельности руководителя по научно-технологическому развитию.

Венера Петрова