Правительство не поддержало послабления для интернет-пользователей и новые запреты для иноагентов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 19 августа вынесла отрицательные заключения на две инициативы, разработанные депутатами от оппозиции.

Первый законопроект, внесенный в Госдуму Сарданой Авксентьевой и Ксенией Горячевой («Новые люди»), предусматривает возможность удаления размещенного в интернете противоправного контента в течение 24 часов после официального уведомления. Аналогичный механизм действует в отношении владельцев сайтов и интернет-ресурсов. По мнению авторов поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, уголовное преследование пользователей стоит начинать только в том случае, если они не удаляют такой контент самостоятельно.

В правительстве, однако, пришли к выводу, что инициатива «нуждается в существенной доработке», ведь временем совершения преступления «признается время совершения общественно опасного действия независимо от времени наступления последствий». То есть удаление противоправной информации, размещенной в интернете, не исключает преступности совершенного деяния, подчеркнула правкомиссия.

Другой проект, внесенный группой депутатов от ЛДПР, предлагает установить прямой запрет на участие лиц, включенных в реестр иностранных агентов, «в ключевых процессах создания и функционирования национально-культурных автономий, а также управлении ими». Необходимость внесения поправок их авторы обосновали тем, что иноагенты способны «разжигать рознь» и «формировать оппозиционное к государству сознание у представителей национальных меньшинств».

Однако в правительстве напомнили, что законом об иноагентах уже предусмотрен механизм, который препятствует подобной деструктивной деятельности в рамках общественных объединений. Кроме того, в случае принятия поправок может возникнуть правовая неопределенность, ведь используемый в тексте термин «компактного проживания» граждан вне своего национально-государственного образования в законодательстве не определен, указано в проекте отзыва. «Таким образом, вопрос урегулирован»,— заключили в правкомиссии.

Божена Иванова