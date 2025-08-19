Трамп заявил о возможном нежелании Путина заключать сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, президент России Владимир Путин устал от конфликта на Украине, но, возможно, сейчас он не хочет заключать мирную сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Честно говоря, я не думаю, что это станет проблемой. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого, но кто его знает, — сказал Дональд Трамп. — В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с президентом Путиным... Возможно, он не хочет заключать сделку».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос журналиста, согласился ли Владимир Путин на встречу с Владимиром Зеленским, ответила утвердительно. По ее словам, сейчас рассматривается много мест, где эта встреча могла бы состояться. Reuters и Politico сообщают, что для США было бы предпочтительнее, если бы этим местом встречи оказался Будапешт.

Дональд Трамп и Владимир Путин провели саммит на Аляске 15 августа. Господин Трамп характеризовал эту встречу как очень хорошую. Издание Axios сообщало, что Дональд Трамп был готов прекратить встречу, когда Владимир Путин выдвинул максимальные требования по пяти регионам, однако потом, отмечает издание, он занял более мягкую позицию, и встреча продолжилась.