Индия и Китай договорились возобновить авиасообщение

Индия и Китай договорились возобновить прямое авиасообщение после визита главы МИД Китая Ван И в Нью-Дели, сообщили в индийском МИД. Стороны также обсудили упрощение визовых процедур для туристов, бизнесменов и представителей СМИ.

Прямые рейсы между двумя странами были приостановлены во время пандемии, что заставило путешественников использовать маршруты через Сингапур и Гонконг. Охлаждение отношений после столкновений в Ладакхе в мае 2020 года также повлияло вопрос авиасообщения между странами.

В конце октября 2024 года Индия и Китай договорились о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani сообщило, что стороны завершили разведение войск в этом регионе.