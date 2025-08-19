В Черноземье 20 августа будет тепло и сухо, от +11°С до +24°С

В среду, 20 августа в регионах Черноземья будет тепло и сухо. Температура — от +11°С ночью до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет малооблачно. Ночью температура составит +11°C. Днем — +24°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +14°C. Днем — переменная облачность, +24°C.

В Курске ожидается малая облачность. Ночью — +13°C. Днем — +23°C.

В Липецке ночью — малооблачно, +12°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Орле ночью — облачно с прояснениями, +12°C. Днем — облачно, +23°C.

В Тамбове в темное время суток — малооблачно, +11°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

Юрий Голубь