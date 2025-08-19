США допустили обеспечение гарантий безопасности для Украины поддержкой в воздухе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США рассматривают возможность поддержки Украины в воздушном пространстве как одну из будущих гарантий безопасности для Киева.

Фото: Al Drago / Reuters

На брифинге для журналистов госпожа Левитт подчеркнула, что этот вариант остается на столе. Она добавила, что ничто не исключается из возможных военных мер, которые могут быть приняты президентом.

По данным Axios, США, страны ЕС и Украины создали рабочую группу, которая сейчас занимается разработкой гарантий безопасности. Говоря об этим гарантиях, госпожа Левитт отметила, что они исключают присутствие американских войск на Украине.