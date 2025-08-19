Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания президента Финляндии Александра Стубба, который сравнил текущую ситуацию с Украиной с отказом Финляндии от части своих территорий в 1944 году. Интервью Лаврова опубликовано на сайте российского МИД.

Господин Лавров отметил, что Финляндия долгое время процветала благодаря сотрудничеству с СССР и Россией, особенно в сфере энергоносителей. По его мнению, отказ финской стороны от нейтралитета и вступление в НАТО лишили ее этих преимуществ. Министр подчеркнул, что НАТО считает Россию врагом, что стало причиной изменения позиции Финляндии.

Сергей Лавров также напомнил, что в 1944 году Финляндия, сражавшаяся на стороне гитлеровской Германии, подписала договор с Советским Союзом, предусматривающий вечный нейтралитет. Он задался вопросом, что стало с этими обязательствами. 18 августа Александр Стубб заявил, что его участие в переговорах с США, ЕС и Украиной связано с историческим опытом Финляндии во взаимодействии с Россией.