В Белом доме увидели «свет в конце туннеля» по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге с журналистами сказала, что после последних встреч президента США Дональда Трампа «теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира» на Украине.

По ее словам, сейчас американские дипломаты готовят встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. На вопрос журналиста, точно ли господин Путин согласился встретиться с украинским президентом, госпожа Левитт ответила утвердительно.

Сейчас рассматривается множество мест для проведения саммита Россия–Украина, отметила Кэролайн Левитт. Агентство Reuters сообщало, что таким местом может стать Будапешт. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве.