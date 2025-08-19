США начали подготовку встречи Путина и Зеленского

Подготовка встречи президентов России и Украина Владимира Путина и Владимира Зеленского уже ведется, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. Его трансляция велась на YouTube-канале администрации президента США.

На вопрос журналиста, точно ли Владимир Путин согласился встретиться с Владимиром Зеленский, Кэролайн Левитт ответила: «Да». По ее словам, сейчас рассматривается множество мест, где мог бы пройти саммит России и Украины.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в Белом доме склоняются к тому, что таким местом мог бы стать Будапешт. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал провести встречу президентов России и Украины в Женеве.