Сенатор Кутепов предложил исключить студии из программы семейной ипотеки

Член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением исключить возможность покупки студий по семейной ипотеке. Туда же сенатор относит жилье площадью до 28 кв. метров, пишет РИА Новости.

Господин Кутепов в обращении просит Татьяну Голикову рассмотреть такую возможность. Он отметил, что пока программа «Семейная ипотека» не содержит требований к минимальной площади квартир.

Сенатор напомнил, что Счетная палата до этого уже предлагала внедрить такие меры в отношении всех ипотечных программ с государственной поддержкой. Андрей Кутепов уверен, что квартиры-студии не могут считаться полноценным жильем ввиду отсутствия раздельных помещений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти с 1 июня 2024 года ввели норматив по минимальной площади квартиры в новых ЖК до 28 кв. метров.

Татьяна Титаева