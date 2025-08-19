Сенатор Кутепов предложил исключить студии из программы семейной ипотеки
Член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением исключить возможность покупки студий по семейной ипотеке. Туда же сенатор относит жилье площадью до 28 кв. метров, пишет РИА Новости.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Господин Кутепов в обращении просит Татьяну Голикову рассмотреть такую возможность. Он отметил, что пока программа «Семейная ипотека» не содержит требований к минимальной площади квартир.
Сенатор напомнил, что Счетная палата до этого уже предлагала внедрить такие меры в отношении всех ипотечных программ с государственной поддержкой. Андрей Кутепов уверен, что квартиры-студии не могут считаться полноценным жильем ввиду отсутствия раздельных помещений.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти с 1 июня 2024 года ввели норматив по минимальной площади квартиры в новых ЖК до 28 кв. метров.