Умер народный художник России Дмитрий Санджиев

График и живописец из Калмыкии Дмитрий Санджиев умер в возрасте 75 лет. О смерти культурного деятеля сообщил глава региона Бату Хасиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Санджиев

Фото: @BatuKhasikov08 Дмитрий Санджиев

Фото: @BatuKhasikov08

«Печальная весть. Ушел из жизни Герой Калмыкии, Народный художник России, член Российской академии художеств — Дмитрий Никитич Санджиев»,— написал он в Telegram-канале. В пресс-службе Российской академии художеств отметили, что работы господина Санджиева «глубоко метафоричны, они воплощают идеи единства и многообразия мироздания, пространства и времени».

Господин Хасиков рассказал, что работы Дмитрия Санджиева выставляются в Третьяковской галерее, Музее современного искусства, Музее народов Востока, Государственном Русском музее. Также они входят в коллекцию Людвига в Германии, собрание Метрополитен-музея и других картинных галерей.

За вклад в искусство и культурное наследие господин Санджиев был удостоен Ордена Дружбы и Ордена Белого Лотоса, а также других профессиональных награды, в том числе Российской академии художеств.