Нижегородские аграрии собрали более 1 млн тонн зерна

В Нижегородской области по состоянию на 19 августа аграрии намолотили более 1 млн т зерновых и зернобобовых культур. По данным областного минсельхоза, это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичной датой годом ранее.

Кроме того, уже накопано около 10 тыс. т картофеля, заготовлено более 1,6 тыс. т овощей. Намолочено

почти 13 тыс. т семян масличного льна и более 20 тыс. т рапса. Параллельно с уборкой идет и сев озимых культур. Засеяно более 11 тыс. га.

План по заготовке сенажа перевыполнен на 13%. План по заготовке сена выполнен на 92%, по силосу — на 18%. На одну условную голову скота заготовлено 22,1 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов (79%).

Андрей Репин