Сор из езды

Правительство Нижегородской области осенью начнет тестировать систему автоматической видеофиксации нелегального сброса бытовых отходов, чтобы штрафовать водителей и владельцев мусоровозов, а в перспективе — и граждан, сорящих из машин. В основу идеи положен опыт Ленинградской области, который нижегородские власти намерены доработать для неотвратимости наказания. Систему планируется внедрить через концессионное соглашение или другой механизм государственно-частного партнерства. Власти уже ищут потенциального инвестора и готовят нормативную базу, чтобы вовлечь в работу органы местного самоуправления. Нарушителей бесполезно убеждать и нужно наказывать рублем, считают депутаты областного заксобрания, а эксперты предлагают возродить экологическую полицию, что вряд ли возможно в условиях дефицита кадров в МВД.

Нижегородские власти решили навести чистоту и порядок

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области осенью начнет тестировать автоматизированную систему видеофиксации нелегального сброса мусора, сообщил замминистра экологии Артем Бафанов на заседании комитета заксобрания по экологии. За три месяца регион планирует опробовать опыт Ленинградской области, которая представила аналогичную систему на Невском экоконгрессе, внедрила ее и начала штрафовать нарушителей. Если эксперимент будет успешным, нижегородские власти по концессионному соглашению или через другой механизм государственно-частного партнерства купят и установят видеокомплексы. Также прорабатывается вариант с сервисными контрактами без крупных бюджетных затрат, потенциальный подрядчик уже найден, добавил министр цифрового развития Александр Синелобов.

Как писал «Ъ-Приволжье», видеофиксация нелегального сброса бытовых отходов обсуждается в регионе не впервые. В 2024 году камеры использовали в Приокском районе Нижнего Новгорода, где стали появляться нелегальные свалки строительного мусора после ремонтов в новостройках, однако дальше точечного эксперимента дело не пошло. Сейчас нарушителей штрафуют с помощью системы ГЛОНАСС, которой оборудованы мусоровозы, а также искусственного интеллекта, отслеживающего переполненные контейнеры и отходы вокруг мусорных площадок.

В первом полугодии инспекторы минэкологии с полицейскими поймали 15 нарушителей, суды оштрафовали их на 210 тыс. руб., еще шесть протоколов пока не рассмотрены. Однако этих мер недостаточно для борьбы с нелегальными свалками, решили чиновники и поехали изучать практику Ленинградской области.

В итоге ее сочли недоработанной: Артем Бафанов рассказал, что ленинградские коллеги штрафуют собственников мусоровозов и транспортных средств, а не водителей, которые сбрасывают мусор. «Этот подход, мягко говоря, противоречит законодательству, в соответствии с которым камера, во-первых, должна быть поверенной, а во-вторых, работать в автоматическом режиме. Однако в Ленобласти именно автоматизированные устройства видеофиксации не используются, что может повлечь отмену постановления о нарушении. Такая практика уже есть»,— уточнил замминистра.

Господин Бафанов считает, что подход Ленобласти к штрафам ограничивает принцип презумпции невиновности и нуждается в доработке, поэтому минэкологии готовит законопроект, который «позволит начать борьбу уже сейчас, пока внедряется система». В частности, министерство предлагает привлекать владельцев транспортных средств по записям с камер, работающих в неавтоматизированном режиме. Кроме того, в процесс решено вовлечь органы местного самоуправления: министерство может наказать лишь за сброс мусора на почву, а контейнерные площадки и твердое покрытие подпадают под нарушение правил благоустройства, подведомственные МСУ. Административно-технические комиссии (АТИ) также предложено интегрировать в работу комплекса видеофиксации.

Для пилотного проекта нижегородские власти подыскали компании в Челябинской, Тверской областях и в Красноярском крае, способные внедрить автоматизированные видеокомплексы.

Оборудование прошло поверку и соответствует всем требованиями закона, подчеркнул господин Синелобов. Стоимость потенциальной концессии и комплексов видеофиксации в министерствах пока не раскрывают, как и возможных партнеров будущего проекта.

Председатель комитета Владислав Атмахов поддержал инициативу правительства и напомнил, что мусор нелегально выбрасывают не только из мусоровозов, но и из других автомобилей. Поэтому в перспективе необходимо предусмотреть штрафы не только для юридических и должностных лиц, но и для граждан, постоянно засоряющих дороги и обочины, полагает господин Атмахов.

«Требуется навести жесткий порядок. Оборудование для видеофиксации достаточно дорогое, однако быстро окупится. Говорить уже бесполезно, надо наказывать рублем», — отметил депутат.

Эколог Асхат Каюмов предложил возродить экологическую полицию, которая помогала бы инспекторам минэкологии и АТИ. «Пока работала экологическая полиция, проблемы сброса строительных отходов не было. Мы время от времени вспоминаем о том, что необходимо ее восстанавливать. И министерству было бы легче, если бы с ними работали люди в форме», — сказал эксперт.

Ему ответили, что с сегодняшним кадровым некомплектом в МВД это вряд ли возможно.

Владимир Зубарев