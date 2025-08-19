Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кстове подростка будут судить за нападение на врача

Нижегородская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело, фигурантом которого стал несовершеннолетний житель Кстова. Его обвиняют в нападении на врача и умышленном нанесении вреда здоровью.

По данным СКР, в мае обвиняемый находился в рентген-кабинете городской больницы. Там он неожиданно а нанес несколько ударов руками по лицу и телу медицинскому работнику.

Потерпевшей была оказана необходимая медицинская помощь, а в отношении пациента возбудили уголовное дело.

Андрей Репин