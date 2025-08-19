На Урале задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей

В Свердловской области задержан 35-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании 15-летней девочки. Ему грозит до 15 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет по Свердловской области Фото: Следственный комитет по Свердловской области

Преступление было совершено 14 июля 2025 года на территории города Артемовского. По версии следствия, мужчина напал на несовершеннолетнюю 2010 года рождения и надругался над ней.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый, ранее не судимый и официально не трудоустроенный, был задержан благодаря слаженной работе оперативников отдела полиции ОМВД России «Артемовский» и сотрудников Следственного комитета.

«Его местонахождение было установлено в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе благодаря изучению записей видеокамер наружного наблюдения»,— сообщил Валерий Горелых.

Режевский межрайонный следственный отдел предъявил мужчине обвинение. Суд заключил его под стражу.

Полина Бабинцева