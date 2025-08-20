Здоровье перетекает в цифру

В регионах развиваются сервисы, предоставляющие гражданам доступ к электронным медицинским картам, где можно ознакомиться с результатами анализов, снимками и назначениями. В Москве популярность соответствующего мобильного приложения увеличилась за год в полтора раза — сейчас ею пользуются более 6 млн человек. В других регионах существуют аналогичные системы, но не везде у пациентов есть доступ к своим данным. Эксперт отмечает значительный цифровой разрыв между Москвой и другими регионами, что во многом связано с различиями в финансировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за год популярность мобильной версии электронной медкарты (ЭМК) в приложении «ЕМИАС.Инфо» выросла в полтора раза. Сейчас сервисом пользуются почти 6 млн москвичей. Доступ к электронным медкартам в Москве, напомним, открыли пять лет назад. Сейчас в «ЕМИАС.Инфо» доступны результаты анализов и инструментальных исследований, включая изображения медицинских снимков, протоколы осмотров врачей, КТ, МРТ и другие данные. В систему можно самостоятельно загружать свои медицинские документы (всего их загружено, по данным столичных властей, более 4,8 млн). Также в ЭМК можно в режиме онлайн ознакомиться с историей лечения.

“Ъ” выяснил, как обстоят дела с подобными сервисами в других регионах.

В Подмосковье действует аналогичная система — ЕМИАС Московской области. Электронная медкарта доступна для жителей Подмосковья через «Госуслуги» и мобильное приложение «Добродел». Сервис позволяет записаться на прием, получить направления, результаты анализов и обследований, выписки. В областном минздраве не сообщили, сколько человек пользуются ЭМК, отметив, что электронный формат ведения медицинских карт является «приоритетным» для учреждений здравоохранения региона. В Санкт-Петербурге записаться к врачу и узнать о состоянии здоровья можно на портале «Здоровье петербуржца». В приложение встроена ЭМК, в которой пользователи могут посмотреть диагнозы, результаты анализов, данные о вакцинации, выданные направления, рассказали “Ъ” в городском комитете по здравоохранению. На портале зарегистрировано 2,25 млн человек.

В Челябинской области пациенты могут получить доступ к медкарте через сервис «Талон» или портал «Госуслуги». Статистика по динамике использования не ведется, однако, заверили в региональном минздраве, сервис активно используется уже много лет. Медучреждения, указали в ведомстве, постепенно отказываются от бумажных карт в пользу ЭМК. Электронный сервис системы здравоохранения Тульской области называется «Доктор 71». В регионе также работает приложение «Арсенал услуг», повторяющее функционал портала. С 1 января 2025 года сервис посетило свыше полумиллиона уникальных посетителей — это около трети численности населения области. В региональном министерстве отмечают, что на портале можно присоединить к своему личному кабинету медкарты родственников для вызова врача и отслеживания соблюдения назначений.

В Якутии все медорганизации полностью перешли на электронный документооборот, но у пациентов доступа к своим данным нет. На Ставрополье электронные медкарты вводятся несколько лет, но процесс еще не закончен, полный переход произошел лишь в некоторых медучреждениях. Доступ к картам только у врачей. Бумажные карты пока ведутся параллельно с электронными. В Хабаровском крае во всех учреждениях, подведомственных краевому минздраву, внедрена единая медицинской информационная система «Барс», но доступ к электронной карте есть только у врачей.

Система электронного здравоохранения внедрена в том или ином виде практически во всех субъектах, но ее качество оставляет желать лучшего, указывает юрист по медицинскому праву, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

«Цифровой разрыв между Москвой и регионами в сфере здравоохранения остается значительным,— поясняет он.— Это связано прежде всего с разницей в финансировании и объеме бюджета, выделяемого на медицину и ее цифровизацию в регионах». Эксперт напоминает, что в прошлом году было подписано соглашение между Москвой и Санкт-Петербургом, в соответствии с которым до конца 2025 года в 35 больницах Санкт-Петербурга должна быть внедрена система ЕМИАС. Большинство городских стационаров получат доступ к цифровым технологиям. «В остальных городах электронные медкарты либо внедрены в качестве пилотных проектов, либо используются только в частных медицинских учреждениях, которые самостоятельно оплачивают внедрение и поддержку системы»,— заключает Вадим Ткаченко.

Наталья Костарнова, корсеть “Ъ”