«Россети Ленэнерго» увеличили чистую прибыль
до 20 млрд рублей за первое полугодие
ПАО «Россети Ленэнерго» нарастило чистую прибыль по РСБУ до 19,9 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Рост показателей составил 7%, следует из отчетности компании. Основным драйвером для положительной динамики финансовых результатов послужило увеличение тарифов, полагают аналитики.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Выручка выросла на 14,4%, до 68,5 млрд рублей, а прибыль от продаж возросла на 17,5%, до 23,3 млрд рублей, сообщили в компании.
На данный момент «Россети Ленэнерго» обслуживает электросетевой комплекс на территории 85,3 тыс. кв. км с населением свыше 7 млн человек. В управлении компании более 49 тыс. км воздушных ЛЭП, 30 тыс. км кабельных трасс и 25 тыс. подстанций.
Основным драйвером роста финрезультатов ПАО «Россети Ленэнерго» является значительная индексация тарифов на электроэнергию и услуги по ее передаче, считают опрошенные «Ъ-СПб» эксперты. С 1 июля года тарифы на электроэнергию для населения традиционно увеличились более чем на 10%, аналогично подросла индексация тарифов электросетевых компаний на передачу электроэнергии.
Также, помимо тарифной составляющей, рост выручки от передачи электроэнергии обусловлен еще и тем, что, согласно отчетности, увеличился объем полезного отпуска электроэнергии на 1,1%, а это говорит о стабильном спросе на электроэнергию в регионе присутствия.
«За последние два года по стране активизировались процессы переноса и строительства производственных мощностей ближе к транспортной инфраструктуре и морским портам. В частности, в Ленобласти стало строиться много новых производственных объектов. Естественно, они все требуют технического присоединения к электросетям. Прежде всего речь идет о промышленности и заводах, для которых доступ к надежным энергомощностям является ключевым условием развития»,— отмечает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
К тому же компания эффективно реализует инвестиционную программу, что позволяет присоединять новых потребителей и увеличивать объемы передаваемой электроэнергии. «Рост доходов от технологического присоединения действительно связан с изменениями в законодательстве, произошедшими в 2022 году. Если ранее расходы, не учитываемые в составе платы, включались в расходы сетевой организации, то теперь часть этих затрат покрывается непосредственно заявителями на технологическое присоединение»,— уточняет управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.
По мнению госпожи Косаревой, позитивная динамика, с высокой вероятностью, сохранится до конца года. Влияние факторов стоимости, а также продолжающийся рост числа подключаемых объектов создают устойчивую базу для увеличения и финансовых, и операционных показателей компании. Существенных негативных рисков, которые могли бы резко изменить ситуацию, на данный момент не просматривается.
«Рассуждая о перспективах сохранения положительной динамики до конца года, можно предположить, что рост доходов вполне может и дальше идти вверх. Этому будет способствовать эффективный разгон динамики бизнеса "Ленэнерго" — за счет как индексации тарифов, так и дальнейшего развития промышленности и транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти»,— завершил господин Тедеев.