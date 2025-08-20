«Россети Ленэнерго» увеличили чистую прибыль

ПАО «Россети Ленэнерго» нарастило чистую прибыль по РСБУ до 19,9 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Рост показателей составил 7%, следует из отчетности компании. Основным драйвером для положительной динамики финансовых результатов послужило увеличение тарифов, полагают аналитики.

Выручка выросла на 14,4%, до 68,5 млрд рублей, а прибыль от продаж возросла на 17,5%, до 23,3 млрд рублей, сообщили в компании.

На данный момент «Россети Ленэнерго» обслуживает электросетевой комплекс на территории 85,3 тыс. кв. км с населением свыше 7 млн человек. В управлении компании более 49 тыс. км воздушных ЛЭП, 30 тыс. км кабельных трасс и 25 тыс. подстанций.

Основным драйвером роста финрезультатов ПАО «Россети Ленэнерго» является значительная индексация тарифов на электроэнергию и услуги по ее передаче, считают опрошенные «Ъ-СПб» эксперты. С 1 июля года тарифы на электроэнергию для населения традиционно увеличились более чем на 10%, аналогично подросла индексация тарифов электросетевых компаний на передачу электроэнергии.

Также, помимо тарифной составляющей, рост выручки от передачи электроэнергии обусловлен еще и тем, что, согласно отчетности, увеличился объем полезного отпуска электроэнергии на 1,1%, а это говорит о стабильном спросе на электроэнергию в регионе присутствия.

«За последние два года по стране активизировались процессы переноса и строительства производственных мощностей ближе к транспортной инфраструктуре и морским портам. В частности, в Ленобласти стало строиться много новых производственных объектов. Естественно, они все требуют технического присоединения к электросетям. Прежде всего речь идет о промышленности и заводах, для которых доступ к надежным энергомощностям является ключевым условием развития»,— отмечает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

К тому же компания эффективно реализует инвестиционную программу, что позволяет присоединять новых потребителей и увеличивать объемы передаваемой электроэнергии. «Рост доходов от технологического присоединения действительно связан с изменениями в законодательстве, произошедшими в 2022 году. Если ранее расходы, не учитываемые в составе платы, включались в расходы сетевой организации, то теперь часть этих затрат покрывается непосредственно заявителями на технологическое присоединение»,— уточняет управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

По мнению госпожи Косаревой, позитивная динамика, с высокой вероятностью, сохранится до конца года. Влияние факторов стоимости, а также продолжающийся рост числа подключаемых объектов создают устойчивую базу для увеличения и финансовых, и операционных показателей компании. Существенных негативных рисков, которые могли бы резко изменить ситуацию, на данный момент не просматривается.

«Рассуждая о перспективах сохранения положительной динамики до конца года, можно предположить, что рост доходов вполне может и дальше идти вверх. Этому будет способствовать эффективный разгон динамики бизнеса "Ленэнерго" — за счет как индексации тарифов, так и дальнейшего развития промышленности и транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти»,— завершил господин Тедеев.

Стефания Барченкова