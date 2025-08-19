Сессия «Ъ Волга-Урал» на форуме «РОСТКИ»

В рамках третьего Международного форума «Россия — Китай» в МВЦ «Казань-ЭКСПО» «Ъ Волга-Урал» провел деловую сессию на тему инвестиционного сотрудничества двух стран. Участники обсудили проекты в нефтегазовой отрасли, машиностроении, атомной и химической промышленности, а также новые направления — «зелёную» энергетику и финансовое взаимодействие. Среди спикеров — представители бизнеса и власти России и Китая, руководители торгово-экономических миссий и региональных администраций. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».