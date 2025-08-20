Политэксперты фиксируют низкую политическую устойчивость ульяновского губернатора

Коммуникационный холдинг политической экспертизы «Минченко консалтинг» опубликовал итоги очередного, 20-го рейтинга политической устойчивости губернаторов.

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Согласно данным холдинга, среди губернаторов регионов ПФО губернатор Ульяновской области Алексей Русских в рейтинге политической устойчивости занимает последнюю, 14-ю строчку с итоговой суммой 11 баллов. Как отмечает в своем докладе «Минченко консалтинг», «неустойчивым положение губернатора Ульяновской области Алексея Русских, продиктовано как сложным элитным ландшафтом региона, так и недостатком крупных инфраструктурных проектов».

Согласно методике рейтинга, по критерию «поддержка внутри “Политбюро 2.0”» (контакты с главой государства, федеральными чиновниками и главами госкорпораций, входящими в репутационный список российских элит) может быть дано до 10 баллов, господин Русских набрал четыре балла; по наличию крупных инфраструктурных проектов — два балла из трех; столько же — по экономической привлекательности региона; один балл — в связи с тем, что уже прошло более половины срока; два балла из трех за уникальное нишевое позиционирование; два балла из пяти — за «слабый политический менеджмент». Еще дважды по одному штрафному баллу отминусовано за региональные конфликты и резонансные уголовные дела в регионе.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев находится на шестой строчке рейтинга с 15-ю баллами, такое же количество баллов у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фактически за последние 10 месяцев положение Алексея Русских в рейтинге политической устойчивости не изменилось. В 19-м рейтинге (март этого года, 11 баллов) и в 18-м рейтинге (октябрь 2024 года, 11 баллов) он также занимал последнюю строчку.

Сергей Титов, Ульяновск