Начался новый этап программы «Герои Ярославии»

19 августа стартовал новый этап — образовательный — региональной программы «Герои Ярославии», который включает семинары, лектории и практическую часть (стажировки в органах власти, организациях и на предприятиях). Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Первые занятия будут посвящены развитию профильных управленческих компетенций, отечественной истории, положению России на геополитической карте мира и культурному коду страны. О запуске программы господин Евраев объявил еще 21 февраля, накануне годовщины начала СВО. «Герои Ярославии» — аналог федерального проекта «Время героев». Однако в регионе были расширены возможности для участия в программе, чтобы как можно больше ветеранов СВО смогли заявиться.

«Цель – помочь нашим героям адаптироваться к мирной жизни и применить свои знания и опыт на благо региона. Важно, что все участники уже проявили себя в бою: среди них кавалеры ордена Мужества, награжденные медалями "За отвагу", Жукова, Суворова, "За заслуги перед Отечеством". Теперь у них появляется новая возможность – применить свой опыт и характер в мирной жизни, помогая развивать нашу область»,— рассказал господин Евраев.

Для участия в программе заявились почти 300 бойцов и ветеранов СВО. После конкурсных испытаний на очное обучение зачислили 30 военнослужащих. Еще столько же из числа тех, кто находится на СВО, смогут присоединиться к любому потоку проекта. За каждым участником закреплен наставник из числа опытных управленцев госсектора, муниципального уровня, крупных предприятий, общественных организаций.

Президент России Владимир Путин анонсировал кадровую программу «Время героев» в 2024 году во время послания Федеральному собранию. Президент указал, что бойцы специальной военной операции должны стать элитой общества и занимать ключевые позиции в различных сферах.

Алла Чижова