Трамп призвал Путина быть реалистом

Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка президенту России Владимиру Путину призвал того быть реалистом в вопросе украинского урегулирования, пишет Axios со ссылкой на источники.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сообщил российскому президенту, что ему придется встретиться напрямую с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования, и призвал его быть "реалистом"»,— говорится в материале.

Накануне Дональд Трамп позвонил Владимиру Путина прямо во время встречи с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор был приватным. Президенты беседовали примерно 40 минут. Официально сообщалось, что стороны договорились повысить уровень делегаций РФ и Украины.