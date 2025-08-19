Кикшеринг обеспечит себе условия

Сервисы аренды электросамокатов согласились на взносы в бюджет, чтобы вернуться в центр Санкт-Петербурга. Примеру могут последовать другие города, говорят эксперты. Крупнейшие компании из сферы кикшеринга — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — заключили инвестсоглашение с петербургской администрацией, пишет РБК. Теперь операторы будут вкладывать собственные средства в развитие городской инфраструктуры, в том числе велодорожек и парковочных зон для велосипедов, самокатов и мопедов.

Инициатива о финансировании велоинфраструктуры поступила со стороны бизнеса. Как уточнили представители компаний, соглашение стало компромиссом на фоне введенных в городе ограничений. С августа прошлого года парковка электросамокатов в центральных районах Петербурга запрещена. Инвестиции бизнеса в инфраструктуру повысят уровень комфорта городской среды, уверен основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов: «Инициатива в Санкт-Петербурге достаточно конструктивна с точки зрения развития городской среды. Весь город и операторы будут совместно заниматься развитием велоинфраструктуры и микромобильности, которой действительно не хватает в городе, и это была одна из причин, по которой на паузу был поставлен кикшеринг в центральных районах Питера.

Остальные города могут взять пример с Санкт-Петербурга. Это, конечно, приведет, возможно, к определенным пересмотрам экономических моделей с точки зрения операторов. Но в любом случае выиграют и города, и операторы, и конечные пользователи, потому что появится инфраструктура, развитие которой мы так долго ждем. Я считаю, что с возвращением самокатчиков на узкие центральные улицы помехи для отдыхающих не возобновятся, потому что пользователи кикшерингов и частных СИМ будут уже двигаться по выделенной полосе, которая в городах будет предназначена для них».

Объем инвестиций компании не раскрыли, однако в правительстве Петербурга уточнили, что всего в этом году на развитие транспортной инфраструктуры направят примерно 37 млн руб. Кроме того, в Смольном хотели бы, чтобы часть штрафов, которые операторы выписывают пользователям за нарушения, также шли в городской бюджет. Такой подход к транспортной инфраструктуре уже оправдал себя в других городах Европы, отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Екатерина Решетова:

«Здесь, наверное, стоит вопрос нормативного регулирования. По пути использования средств кикшеринга на тротуарах идут очень многие европейские города. Если будет выделена отдельная инфраструктура, которая не будет мешать пешеходному движению, то есть будут разделены потоки пешеходов, самокатов и автомобилей, это будет стимулировать спрос на аренду СИМ, потому что это просто, удобно, быстро и комфортно для пользователя.

Плюс есть европейский опыт, когда электросамокаты сохраняются в каких-то парковых зонах, на выделенных территориях. И спрос сохраняется на высоком уровне. Вопрос безопасности пешеходов здесь приоритетный, поэтому такую инфраструктуру нужно регулировать: вводить какие-то штрафы или, может быть, прямые запреты, которые действительно могут применяться именно в центральной исторической части города. Можно жестко регулировать движение исключительно по выделенным маршрутам».

В 2024 году объем рынка кикшеринга в стране составил 31 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023-м. Сервисами аренды электросамокатов за год воспользовалось более 25 млн человек, а количество уникальных пользователей увеличилось на 20,5%. Единственным городом в России, где полностью запретили электросамокаты, остается Благовещенск. Ограничения там появились месяц назад. Тогда местные власти объяснили свое решение стремлением создать для граждан наиболее комфортную и безопасную среду.

