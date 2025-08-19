Глава Евросовета: ЕС намерен дать Украине гарантии по принципу 5-й статьи НАТО

Лидеры Европейского союза планируют совместно с США предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта после онлайн-саммита ЕС.

Фото: Florence Lo / Reuters

Фото: Florence Lo / Reuters

Антониу Кошта отметил, что настало время подготовить такие гарантии с участием США. Он подчеркнул, что украинская армия должна стать первой линией обороны Европы, а Брюссель должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине, передает ТАСС.

По итогам саммита не было распространено общего письменного заявления от 27 стран ЕС, что является необычным для таких мероприятий.