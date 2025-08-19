Politico: США отказались от «красных линий» по дислокации своих войск на Украине

Власти США не установили четких ограничений на размещение своих военнослужащих в Украине для обеспечения гарантий безопасности, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, «красных линий» по этому вопросу нет, но детали еще предстоит уточнить.

Источник также отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к большему участию европейских стран в обеспечении безопасности Украины. «Но я думаю, что если бы последним кусочком головоломки было на какое-то время стать частью миротворческих сил, я думаю, он бы это сделал»,— добавил собеседник.

С весны 2025 года Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки войск на Украину после достижения перемирия, несмотря на неоднократные возражения России. Власти РФ неоднократно выступали против размещения войск НАТО на территории Украины.