Politico: США отказались от «красных линий» по дислокации своих войск на Украине
Власти США не установили четких ограничений на размещение своих военнослужащих в Украине для обеспечения гарантий безопасности, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, «красных линий» по этому вопросу нет, но детали еще предстоит уточнить.
Фото: Leonhard Simon / Reuters
Источник также отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к большему участию европейских стран в обеспечении безопасности Украины. «Но я думаю, что если бы последним кусочком головоломки было на какое-то время стать частью миротворческих сил, я думаю, он бы это сделал»,— добавил собеседник.
С весны 2025 года Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки войск на Украину после достижения перемирия, несмотря на неоднократные возражения России. Власти РФ неоднократно выступали против размещения войск НАТО на территории Украины.