Перетекание в пользу выдачи

Банк России решил изменить подход к макропруденциальным лимитам (МПЛ), что позволит банкам более гибко подходить к своей кредитной политике. Кроме того, регулятор предлагает убрать из расчета лимитов кредиты на рефинансирование долгов в других банках и микрофинансовых организациях (МФО). Эксперты отмечают, что в условиях снижения ключевой ставки и потенциального оживления рынка кредитования предложенные меры позволят уменьшить долю рискованных ссуд.

Банк России опубликовал проект указания, согласно которому будет изменен порядок установления МПЛ, в частности появятся пересекающиеся интервалы показателя долговой нагрузки (ПДН). Как сообщили “Ъ” в ЦБ, конкретные диапазоны ПДН будет определять совет директоров Банка России, как и значения лимитов, они будут одинаковыми для всех банков. В ЦБ отметили, что банк сможет сократить выдачу наиболее рискованных кредитов, например с ПДН 80+, и за счет этого выдать дополнительно столько же менее рискованных кредитов, например с ПДН 50–80%. «Такой подход позволяет банку самому принимать решение о стратегии кредитования для перераспределения кредитов внутри допустимых интервалов МПЛ»,— пояснили в ЦБ. Также документ разрешает кредитным организациям исключать из расчета МПЛ кредиты, выданные на рефинансирование задолженности в других банках или МФО, сейчас такие исключения возможны только для кредитов, выданных самой кредитной организацией.

В Ассоциации банков России (АБР) отметили, что ранее выступали с такой инициативой, поскольку этот подход поддерживают большинство кредитных организаций вне зависимости от масштаба. Правда, по словам замдиректора департамента банковского развития АБР Елены Самохиной, большая гибкость в кредитной политике банков будет сопровождаться некоторым усложнением управления процессами. Главный аналитик Инго-банка Петр Арронет отмечает, что наиболее актуальными данные изменения будут для крупных банков, у которых доля кредитов в интервале от 50% до 80% является достаточно большой.

МФО также поддерживают предложенные изменения в регулировании. В СРО «МиР» отметили, что подобные предложения — это обобщение накопленного опыта использования МПЛ как инструмента контроля долговой нагрузки. При этом директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Валерий Нечаев обращает внимание, что доля наиболее рискованных займов увеличиться не сможет, возможен переток установленных лимитов, но только из более рискованного сегмента в менее рискованный, обратный механизм невозможен. Гендиректор МФК «Саммит» Алексей Имховик считает, что изменение подхода по расчету интервала МПЛ по ПДН существенно не отразится на выдачах из-за действующих жестких ограничений. «Сейчас такой интервальный разбег составляет 3%, и с ПДН >80% выдаются единицы ссуд, по мере снижения нормативов по МПЛ или увеличения возможности выдачи с ПДН >80% изменение будет оказывать более значимое влияние на структуру выдач»,— уверен он.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает, что изменения затронут всех кредиторов, но в разной степени. «Крупным и средним банкам, которые работают в массовом розничном сегменте с наибольшей долей заемщиков с высоким ПДН, придется перестраивать скоринг, для средних банков, растущих за счет агрессивной кредитной политики, это тоже серьезный вызов»,— говорит он. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что основная новация — это право банков не включать в расчет загрузки МПЛ кредиты, выданные на рефинансирование займов в других банках, при условии, что снижает долговую нагрузку заемщика. «В системе начался цикл снижения ставок, к 2026 году он наберет приличный ход, заемщики будут заинтересованы рефинансировать обязательства с абсурдной процентной нагрузкой, принятые в конце 2024 года и первой половине 2025 года»,— поясняет он.

Эксперты считают, что результат предложенных нововведений будет неоднородным для различных сегментов рынка. Гендиректор инвестплатформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов отмечает, что первоначально изменения затронут сегмент необеспеченного потребкредитования, где МПЛ уже применяются и показали свою эффективность. «Новая система, вероятно, позволит банкам более гибко маневрировать внутри установленных ограничений, что может способствовать стабилизации объемов кредитования»,— говорит он. В свою очередь, исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко отмечает, что изменения актуальны сейчас для всего банковского рынка, так как нужно больше скоординированных действий в условиях охлаждения кредитования и беспокойства относительно способности заемщиков обслуживать долги.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева