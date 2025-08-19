«Дипломатическая» миссия

В девелоперской группе «Дипломат» после перехода под новый бренд объявили о сроках старта первых проектов. В начале 2025 года ООО «ПЗСП-Групп» перестало работать под товарным знаком ПЗСП, продолжив деятельность под собственной торговой маркой — ГК «Дипломат». Как сообщили в «Дипломате», до конца года девелопер планирует получить разрешения на строительство сразу двух объектов: клубный дом по ул. Достоевского, 16 (Разгуляй) и крупный жилой комплекс на Иве (ул. Уинская, 55). Эксперты подчеркивают, что для востребованности квартир в клубном доме будет важно внутреннее и внешнее наполнение, а успешность проекта на ул. Уинской зависит от того, насколько конкурентный продукт предложит «Дипломат» на фоне соседствующих комплексов «Девелопмент-Юга» и «Развития».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Девелоперская группа «Дипломат», недавно прошедшая процесс ребрендинга (называлась «ПЗСП-Групп»), готовится к возведению сразу двух жилых комплексов. Руководитель «Дипломата» Владимир Яцук рассказал «Ъ-Прикамье», что до конца года компания рассчитывает получить разрешения на строительство клубного дома (ул. Достоевского, 16) и крупного жилого района (ул. Уинская, 55) в Перми.

По словам господина Яцука, сейчас девелопер завершает проектирование новостройки на ул. Достоевского. Впервые о планах освоения компанией (тогда еще «ПЗСП-Групп») квартала №115 (Разгуляй) стало известно в 2024 году. Объект разместится недалеко от реки Стикс и АЗС НК «ЛУКОЙЛ». Дом будет рассчитан на шесть этажей и не более 50 квартир общей площадью около 3 тыс. кв. м. Новостройка будет включать подземную автостоянку и коммерческие площади на первом этаже. В этой же локации «Дипломат» построит еще один дом (ул. Достоевского, 17). Этот объект тоже запроектируют клубным. К его возведению девелопер приступит позже. «Сначала мы начнем строить дом по ул. Достоевского, 16. Проектом дома №17 компания занимается параллельно. Территорию квартала станем осваивать постепенно, дома дополнят друг друга в рамках единой градостроительной концепции. В группе изначально планировали создать единый комплекс локальными объектами, чтобы особо охраняемая природная территория и зеленый ландшафт (мемориал „Скорбящая“ и Успенский храм), вблизи которых они расположатся, просматривалась, оставалась единым целым и была открыта городу»,— пояс­нил Владимир Яцук.

Кроме того, «Дипломат» работает над проектом комплексного развития территории (КРТ) по ул. Уинской, 55. Договор КРТ с краевым минимущества компания заключила минувшей осенью. Согласно ему, на 4,9 га земли группа в течение десяти лет возведет 134 тыс. кв. м жилья, объекты социальной, транспортной инфраструктуры и прочее. «Граддокументацию по проекту мы согласовали, изменения в Правила землепользования и застройки внесли, проект планировки территории утвердили. Получен градплан земельного участка»,— рассказал руководитель «Дипломата». Теперь до конца года девелопер планирует получить разрешение на строительство I очереди комплекса площадью 60 тыс. кв. м. Комплекс будет переменной высотности (3–25 этажей).

Помимо перечисленных проектов, «Дипломат» возводит «Дом учителя» на проспекте Парковом, 24. Разрешение на строительство 19-этажного объекта на 238 квартир компания получила весной.

Группа «Дипломат» начала деятельность в 2019–2020 годах и называлась «ПЗСП-Групп». Компания работала под единым брендом крупного пермского застройщика

ПЗСП. Первым проектом девелопера был дом «Дипломат» (ул. Екатерининская, 177а). В структуру холдинга входят компании, учрежденные Владимиром Яцуком и Еленой Демкиной, супругой Алексея Демкина, брата гендиректора ПЗСП Евгения Демкина. В марте этого года стало известно, что «ПЗСП-Групп» прекратит работать под товарным знаком ПЗСП (исторически — Пермский завод силикатных панелей) и продолжит деятельность как самостоятельный девелопер под собственным брендом — ГК «Дипломат».

Директор по развитию девелопера «Мегаполис» Михаил Крепак считает, что территории «Дипломата» в Разгуляе и на Иве хороши для освоения. «В историческом центре Перми представлены строящиеся объекты пяти девелоперов: наш „Дом на Советской“, два объекта группы „Альфа“ („Кама“ и „Петропавловский“), ЖК „Наследие“ „Города мечты“, дом „Эпоха“ компании Nova и дом „Строганов“ от СЗ „Пермская“. Во многих из этих домов квартиры в значительной степени распроданы, поэтому, думаю, у „Дипломата“ точно не будет проблем с реализацией жилья на ул. Достоевского»,— рассуждает Михаил Крепак. Проект КРТ на Иве собеседник тоже считает перспективным, привлекательности ему добавляет уже готовый участок трассы ТР-53. По мнению господина Крепака, ребрендинг «ПЗСП-Групп» в девелопера «Дипломат» не отразится на продажах квартир: помогут приемы маркетинга. К тому же, покупатели все равно будут ассоциировать группу с ПЗСП, добавил директор по развитию «Мегаполиса».

По словам директора АН «Твой дом» Дмитрия Клементьева, если покупателей квартир в доме на ул. Достоевского не смутит его близкое соседство с Егошихинским кладбищем и СИЗО, то локация будет востребована. В то же время, для проекта клубного дома важны детали — от внутреннего наполнения до внешней отделки и мест общего пользования, указывает господин Клементьев. Проект «Дипломата» на ул. Уинской тоже может стать интересным для потребителей благодаря локации и другим параметрам. Однако в этом микрорайоне уже представлен сильный игрок — «Девелопмент-Юг», который уже давно осваивает эту территорию и стал известен. Кроме того, о новом проекте «Садовый квартал» в этом микрорайоне объявила СГ «Развитие». «Успешность жилого комплекса на ул. Уинской будет зависеть от того, насколько конкурентный продукт предложит „Дипломат“ по ценовой политике, уровню отделки, обустройству мест общего пользования, дворов и по другим характеристикам»,— подчеркнул руководитель АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова