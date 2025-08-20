Как отбирали активы за экстремизм

В декабре 2023 года Волжский городской суд Волгоградской области признал экстремистами и запретил деятельность в РФ миллиардера Рината Ахметова, бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова и ряда их партнеров, участвовавших в финансировании ВСУ. В доход государства обращен принадлежавший им кондитерский завод «Конти-Рус» в Курске.

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка признал экстремистами экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в РФ. При этом был конфискован их липецкий актив — кондитерская фабрика корпорации Roshen.

В марте 2024 года в Адыгее признаны экстремистами украинский олигарх Игорь Коломойский и его партнер, экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов (их деятельность запрещена в РФ). В доход РФ обратили ряд предприятий, включая газодобывающее ООО «Южгазэнерджи», бизнес-центр и дом в центре Москвы, почти 500 земельных участков в Подмосковье, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их площадь превысила 5,5 тыс. га.

В мае 2024 года Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства еще нескольких активов украинской кондитерской группы «Конти» — донецкого ЧАО «Производственное объединение "Конти"», денежных средств курского продавца сладостей ООО ТОР и производителя какао и шоколада ООО «Донбасс Кондитер».

В июле 2024 года Тамбовский суд обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера, чья деятельность была признана экстремистской из-за поддержки ВСУ и запрещена в РФ. В том числе суд конфисковал 72,87% акций тамбовского спиртзавода АО «Амбер Талвис».

В августе 2025 года Родниковский райсуд Ивановской области признал экстремистской и запретил деятельность граждан Латвии и Украины Нормунда Бомиса и Татьяны Приходько, а также фонда Ziedot.lv. Их единственный актив — 50% долей ООО «Рижский хлеб» — обращен в доход России. По данным Генпрокуратуры, часть прибыли производственники направляли на финансирование признанного террористическим и запрещенного в РФ подразделения «Азов» и поддерживали ВСУ в целом.