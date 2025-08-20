Чем известен признанный иноагентом экс-депутат Магомед Гаджиев

Родился 7 апреля 1965 года в Махачкале. В 1996 году окончил Институт управления и бизнеса в Махачкале, в 1998-м — юрфак Дагестанского госуниверситета.

С 1983 по 1985 год служил в армии. Затем работал заместителем директора, директором базы комплектации «Хушетская» производственного аграрно-промышленного объединения «Дагвино».

В 1996–1998 годах был заместителем начальника Западно-Каспийского бассейнового управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства. С 1998 по 2001 год — заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Дагестану, затем — заместитель руководителя управления Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) по Дагестану. С 2001 год — заместитель главы межрегиональной инспекции МНС России по Южному федеральному округу.

В декабре 2003 года избран депутатом Госдумы IV созыва по Буйнакскому одномандатному избирательному округу №10 (Дагестан). Входил в состав фракции «Единая Россия». В 2007, 2011 и 2016 годах переизбирался в Госдуму по списку «Единой России».

26 мая 2023 года Минюст внес Магомеда Гаджиева в реестр физлиц-иноагентов. По данным ведомства, экс-депутат заявлял о поддержке властей Украины и «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками». 27 мая 2023 года он был исключен из «Единой России» за «действия, дискредитирующие партию».

15 февраля 2024 года экс-депутат, по данным базы МВД РФ, был объявлен в розыск по уголовной статье. По какой именно, не уточнялось. 23 декабря 2024 года Советский райсуд Махачкалы арестовал банковские счета и недвижимость бывшего депутата, его супруги, сына и родственников.

В апреле 2024 года “Ъ” стало известно о раскрытии СКР совершенного в 2011 году убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. Организатором убийства, по версии следствия, был признанный иноагентом Магомед Гаджиев.