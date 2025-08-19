Мандатный контроль

Прокуратура региона предъявила претензии двум депутатам Законодательного собрания региона, работающим на профессиональной основе. Как считает надзорный орган, Игорь Малых и Владимир Мальчиков, представляющие КПРФ, не указали в своих декларациях доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества. При этом депутатам, которые получают зарплату от заксобрания, запрещено заниматься коммерческой деятельностью. В заксобрании итоги проверки прокуратуры не комментируют. По данным источников, оценку этим фактам даст комиссия представительного органа. Экс­перты полагают, что теперь господа Малых и Мальчиков могут стать депутатами на непостоянной основе. Не исключено, что прокуратура обратится в суд с заявлением о досрочном прекращении их полномочий.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», прокуратура Пермского края в рамках ежегодной проверки деклараций депутатов заксобрания Прикамья выявила расхождения в поданных документах у 22 народных избранников. В ходе переговоров парламента и надзорных органов претензии были сняты в отношении 20 парламентариев, исключение составили члены фракции КПРФ Игорь Малых и Владимир Мальчиков. По сведениям «Ъ-Прикамье», оба депутата якобы сдавали в аренду недвижимость как физлица: первый — коммерческое помещение торговой сети, второй — жилую площадь. Доход от этой деятельности якобы не был указан в декларациях. Оба работают депутатами на постоянной основе, то есть по статусу приравнены к госчиновникам, которым нельзя заниматься коммерческой деятельностью. Нарушения по сдаче имущества в аренду якобы были выявлены в течение нескольких отчетных периодов. По мнению надзорного органа, депутаты нарушили ФЗ №273 (запрет лицам, замещающим госдолжности, на занятие предпринимательской деятельностью).

Изучением вскрытых прокуратурой фактов займется специальная комиссия по контролю достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и детей. По информации «Ъ-Прикамье», комиссия при краевом законодательном собрании состоится сегодня. По итогам ее работы оба парламентария могут лишиться ставок в заксобрании и перейти на работу на освобожденной основе. На этом вопросы к ним могут быть сняты, если прокуратура не решит обратиться в суд с требованием о сложении ими полностью полномочий депутатов.

Игорь Малых получил мандат депутата Законодательного собрания Пермского края от Пермского краевого отделения КПРФ по округу №28 (Краснокамский и часть Пермского районов) в сентябре 2016 года. В 2021-м был избран депутатом заксобрания IV созыва по партийному списку КПРФ. Является членом Совета представительных органов муниципальных образований и заместителем председателя комиссии по нормотворческой деятельности в области бюджетной и налоговой политики. Кроме этого, является заместителем директора ООО «Краснокамский поли­графический комбинат» по коммерческим вопросам. В Rusprofile указано, что Игорь Малых имеет долю в доверительном управлении в ООО «Охотничий двор», занимающемся охотой, отловом и отстрелом диких животных. В прошлом господин Малых выступал владельцем нескольких общественных и коммерческих организаций в Краснокамске.

Бывший замруководителя ГУ МЧС России по Пермскому краю Владимир Мальчиков был избран депутатом пермского заксобрания от КПРФ в сентябре 2021 года. До этого работал на руководящих должностях в коммерческих структурах Перми. Является учредителем ПРООООО ВОСВОД Пермского края и ПРООО «Российский союз спасателей». Согласно Rusprofile, в настоящее время имеет доли в четырех ООО в сфере охранных служб, в том числе частных. Речь идет об охранных агентствах «Беркут» и «Командор», а также двух связанных структурах. После избрания депутатом передал доли в доверительное управление. До ноября 2021 года был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Вид деятельности — розничная торговля пищевыми продуктами.

Игорь Малых в разговоре с «Ъ-Прикамье» не подтвердил информацию о нарушении установленного законом регламента. Он добавил, что будет готов прокомментировать детали сложившейся ситуации позже. Связаться с Владимиром Мальчиковым «Ъ-Прикамье» не удалось, он не ответил на телефонный звонок. В заксобрании ситуацию с выводами прокуратуры не комментируют.

Политтехнолог Олег Борисенко говорит, что ведение одновременно политической и коммерческой деятельности — нередкая прак­тика среди депутатов. По его словам, у представителей власти, как правило, есть активы, сохраняющиеся «под косвенным или прямым управлением», например с помощью передачи доли в организации в доверительное управление другому лицу. Господин Борисенко отметил, что сейчас прокуратура «более пристально присматривает за деятельностью депутатского корпуса». «Если надзорный орган все же начнет судебный процесс, то будет добиваться полной отставки депутатов. Однако разбираться в расхождении информации о доходах в данном случае необходимо детально. Парламентариям придется доказывать свою правоту максимально аргументированно»,— отметил политтехнолог. Он добавил также, что в дальнейшем, если депутаты решат вернуть мандаты, то сделать это будет затруднительно.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что прокуратура обратится в суд, если сочтет, что нарушение является грубым или систематическим, а также если депутаты отказываются добровольно сложить полномочия или перейти на непостоянную основу. Конкретными причинами для отстаивания интересов надзорного органа в суде могут быть умышленное сокрытие и крупный размер незадекларированных доходов, а также неоднократность нарушения регламента. Наказанием для нарушителей теоретически может быть не только выговор от комиссии по этике или досрочное сложение полномочий, но и уголовная ответственность. Однако последнее, по словам юриста, маловероятно.

Мария Сысоева