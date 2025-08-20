«Мегалит» выходит во Всеволожск

Корпорация «Мегалит» объявила о старте проекта коттеджного поселка «Северное сияние» во Всеволожске на площади 53 га. Территория разделена на 424 участка. По оценке экспертов, инвестиции в проект могут достигать 4 млрд рублей. Участники рынка говорят, что спрос на загородную недвижимость продолжает расти и сегодня он на 25–30% выше, чем пятью годами ранее.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поселок расположен в северо-восточной части Всеволожска, в 20 км от Санкт-Петербурга, рядом с Блудненским ручьем. На территории площадью 53 га размещено 424 земельных участка, из которых в первой очереди реализуется 188. Как говорят в «Мегалите», средняя площадь участков составит девять соток. У поселка будет вторая категория надежности электроснабжения, уверяют в компании.

Также инфраструктура поселка включает дороги и уличное освещение, круглосуточную охрану, общественные пространства для отдыха и общения, экотропу в собственном лесу. «В центре поселка — канал, прибрежные зоны которого будут облагорожены»,— заявляют в «Мегалите». Всего под общественные и рекреационные зоны будет отведено около 4,5 га. Для управления поселком создана специализированная компания.

Объем инвестиций в проект в «Мегалите» не раскрывают, но, по оценкам экспертов, он может достигать 4 млрд рублей.

Кирилл Сиволобов, основатель ГК Bau City Development, оценивает только инвестиции в инфраструктуру в размере 1 млрд рублей. «В последние годы на рынке заметна тенденция к смещению спроса в сторону малоэтажного жилья, а Всеволожский район — одно из наиболее востребованных направлений в Петербургской агломерации, с уже сформированной социальной и транспортной инфраструктурой. При этом свой загородный дом уже давно воспринимается покупателями не как нечто сезонное, а как место для круглогодичного проживания»,— рассуждает господин Сиволобов.

По его словам, конкуренция в этом сегменте достаточно высока, поэтому девелоперам необходимо ярко выделять конкурентные преимущества подобных проектов. «Например, единый стиль архитектуры, уникальные условия приобретения или собственная инфраструктура, которая позволит объекту быть полностью автономным»,— думает он.

Игнатий Найда, соучредитель Kronung Group, говорит: «Запуск "Северного сияния" во Всеволожске — логичное развитие тренда последних трех лет, когда спрос на загородную недвижимость в радиусе 20–30 км от КАД устойчиво превышает доковидные показатели на 25–30%».

По оценкам Kronung Group, средняя стоимость сотки в благоустроенных коттеджных поселках Всеволожского с готовыми коммуникациями и охраной составляет от 450 до 700 тыс. рублей. При средней площади участка в девять соток итоговая цена земельной части без дома может находиться в диапазоне 4–6,3 млн рублей. «С учетом заявленного уровня благоустройства, второй категории электроснабжения (что действительно редкость) и природного окружения "Северное сияние" будет стремиться к верхней границе этого диапазона, а возможно — и выше, если компания сделает ставку на создание продукта бизнес- или премиум-класса»,— полагает эксперт.

Эксперты говорят, что формат комплексных проектов с продуманной инфраструктурой и рекреационными зонами во Всеволожске традиционно демонстрирует высокий темп продаж. По данным Kronung Group, в коттеджных поселках со схожими характеристиками в этом районе распродажа первой очереди занимает от 9 до 14 месяцев при условии стабильных ипотечных программ и активного маркетинга.

«Плюсами "Северного сияния" станут экотропа и собственный лес — в нынешних реалиях наличие природного ресурса на территории способно ускорить продажи на 10–15% по сравнению с проектами без подобных элементов. Наличие второй категории электроснабжения — редкий аргумент на загородном рынке: в среднем по Ленобласти ее имеют не более 8–10% поселков, и этот фактор важен для клиентов, планирующих круглогодичное проживание»,— рассуждает господин Найда.

«Ключевым драйвером интереса застройщиков к области стал сдвиг в потребительских предпочтениях. После пандемии спрос на приватность и близость к природе резко вырос, и малоэтажные жилые комплексы, сочетающие преимущества городской и загородной жизни, оказались востребованными. Покупатели все чаще ищут комфортную среду с зелеными зонами, продуманной инфраструктурой и низкой плотностью застройки, что проще реализовать в пригородах»,— уверен Виталий Голубев, коммерческий директор ЖК «Охтинские высоты» (девелопер «Новое измерение»).

Как подсчитали в NF Group, по итогам первого полугодия 2025 года объем предложения элитного загородного жилья в Петербурге и Ленобласти составил 191 лот (+2% за полугодие), бизнес-класса — 878 лотов (+35%). По данным аналитиков компании, значительный прирост в бизнес-классе обусловлен как расширением экспозиции в действующих объектах, так и выходом на рынок трех новых коттеджных поселков.

Александра Хренкова