В Ульяновской области у самолета в полете отвалилось колесо

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) на учебном аэродроме Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) Солдатская Ташла (Сенгилеевский район Ульяновской области) приступили к выяснению обстоятельств авиационного происшествия с самолетом Diamond DA40 УИГА с бортовым номером RA 02643. Об этом во вторник сообщило ведомство.

По предварительной информации, днем 19 августа 2025 года во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета с курсантом и инструктором УИГА «на борту произошло отсоединение элемента шасси». Самолет совершил аварийную посадку, в результате которой поврежден корпус воздушного судна, пострадавших нет, уточняют в ЦМСУТ.

По данным источников «Ъ-Волга», фактически после взлета самолета отвалилось колесо передней стойки шасси. Отсутствие колеса было обнаружено в 17:08, полтора часа самолет кружил в районе аэродрома, вырабатывая топливо. Самолет сел на задние стойки шасси, «чуть чиркнув» по «бетонке» хвостовой частью самолета, а затем, после торможения, аккуратно опустился на бесколесную переднюю стойку, что позволило сохранить в целости фюзеляж и двигатель самолета. По словам собеседников, могло быть две причины потери колеса: или неправильная летная эксплуатация, когда самолет подвергся недопустимым нагрузкам при взлете, посадке или рулении, или нарушения при выполнении технического обслуживания самолета.

В ЦМСУТ отмечают, что проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы), после чего будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, или отказе в возбуждении.

Свою проверку обстоятельств авиационного происшествия начала транспортная прокуратура, которая также намерена дать оценку соблюдения требований по летной и технической эксплуатации самолета.

Аналогичный случай с самолетом DA40 УИГА (но с другим бортовым номером) произошел ровно год назад, 12 августа, на том же аэродроме. Тогда точно так же после взлета самолета отвалилось колесо передней стойки шасси. Как пояснили «Ъ-Волга» в ЦМСУТ, следствие и техническая экспертиза показали, что авиапроисшествие произошло из-за того, что «переломился болт крепления колеса от усталости металла», после чего следственные органы «внесли представление о необходимости усиления мер безопасности при обслуживании легкомоторных самолетов».

Сергей Титов, Ульяновск