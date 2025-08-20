Мигранты оспорят незнание русского

Дети мигрантов, не сдавшие тест на знание русского языка для поступления в школу, теперь смогут обжаловать результаты экзаменов. Специальная апелляционная комиссия, о создании которой рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга, будет рассматривать спорные ситуации при тестировании детей на знание русского языка. Соответствующую проверку в России ввели в апреле этого года, за это время в Петербурге через процедуру прошли 220 человек, из них более половины не смогли сдать экзамен для приема в школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

С 1 апреля в России действует закон о запрете принимать детей-мигрантов в школы без прохождения теста на знание русского языка. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «Об образовании» (544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»). Согласно приказу № 170 Министерства просвещения, для поступления в первый класс будет достаточно устно ответить на четыре вопроса. Тест для 2–11-х классов состоит из устной и письменной части. На всю работу отводится 80 минут.

Согласно демонстрационным вариантам, которые опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), для зачисления во второй класс необходимо выполнить 11 заданий, в третий и четвертый — 12. Например, подобрать однокоренные слова, найти главные члены предложения, описать фотографию и пройти аудирование. В демоверсии для поступления в 7–9-й классы 13 заданий, среди которых сочинение. Для зачисления в первый класс необходимо набрать 9 из 10 первичных баллов, во 2–5-й классы — 18 из 20, в 6–9-й — 20 из 22, в 10–11-й — 22 из 24.

В случае провала у ребенка будет второй шанс, однако только через три месяца. За это время, согласно приказу Минпросвещения, школьнику рекомендуется пройти дополнительное обучение русскому языку. В каком формате — должны решить родители.

Во вторник, 19 августа, на сайте комитета по образованию опубликовали распоряжение о создании комиссии для рассмотрения апелляций иностранцев после теста на знание русского языка. Как указано в документе, комиссия будет разрешать спорные вопросы касательно результатов теста. Чтобы их обжаловать, родитель ребенка должен подать в комитет по образованию заявление на апелляцию и предоставить паспорт в течение десяти дней после получения результатов. Также можно будет пожаловаться на нарушения при проведении самой процедуры, но это будет необходимо сделать именно в день экзамена.

Заявление комитет рассмотрит в течение четырех рабочих дней, а сообщить о решении комиссия должна не позднее чем через три дня после заседания. Так, рассказали в ведомстве, они планируют защищать права иностранцев и обеспечивать прозрачность процедуры. Именно в начале учебного года может заметно возрасти количество заявок на тестирование и на апелляцию, отмечает вице-губернатор Ирина Потехина, комиссия же позволит не затягивать с решением спорных ситуаций.

Как сообщили в комитете по образованию, по данным на конец июля, на тестирование записались 220 человек, из них 124 ребенка экзамен по русскому языку пройти не смогли.

В петербургских школах в 2024–2025 годах обучается 14,5 тыс. детей-иностранцев, рассказали в комитете по образованию. Всего в образовательных учреждениях учится более 590 тыс. человек. Бесплатные курсы по русскому языку и подготовке к школе в Северной столице последние годы проводит общественная организация «Дети Петербурге». Однако от комментариев по теме тестов на знание русского языка в организации отказываются.

Ранее такие курсы проводило петербургское отделение Красного Креста, но сейчас эти занятия не проводится, уточнили в организации. По словам детского омбудсмена Анны Митяниной, в городе обсуждается вариант организации трехмесячных курсов по русскому языку на базе центров социальной помощи семье и детям. В комобре отмечают, что запускать отдельные курсы за бюджетные деньги они не планируют.

Полина Пучкова