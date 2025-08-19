Daily Express: Великобритания поможет Украине провести выборы

Великобритания поможет Украине организовать президентские выборы после завершения боевых действий, сообщила газета Daily Express. Избирательные комиссии обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве.

Великобритания окажет поддержку Украине в организации голосования за границей, регулировании финансирования избирательных кампаний и обеспечении безопасности бюллетеней и кандидатов. Особое внимание будет уделено предотвращению вмешательства России в выборы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил о готовности провести выборы, но отметил необходимость создания условий безопасности. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, но он продолжает исполнять обязанности из-за военного положения, которое запрещает проведение выборов.