Арабика подорожала до максимума за два месяца из-за похолодания в Бразилии

Стоимость сентябрьских фьючерсов на кофе сорта арабика выросла почти на 2% и достигла $3,5 за фунт. Это самый большой показатель за два месяца, следует из данных биржи ICE. Цена декабрьский фьючерсов выросла на 2,6% и достигла $3,45 за фунт. Арабика растет в цене пятую сессию подряд.

Опрошенные Bloomberg эксперты сообщили, что подобный рост цен на сорт кофе связан с возможными ограничениями поставок из Бразилии. На протяжении нескольких недель, в период цветения кофейных деревьев, в стране сохраняется холодная погода. Это может заметно сказаться на урожае.