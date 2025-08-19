Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» достигло 139 человек

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в поселке Лесной Рязанской области составило 139 человек. Об этом сообщили в МЧС.

В результате трагедии погибли 25 человек. В ликвидации последствий участвовали 361 человек и 85 единиц техники. Взрыв произошел 15 августа в одном из цехов предприятия.

18 августа в Рязанской области был объявлен день траура. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).