Саратовская область потратит на лекарства, дворы и безопасность один миллиард

В Саратовской области бюджет региона планируют увеличить на 1 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности областной думы рассказала министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина.

По словам министра финансов региона, изменения в областной бюджет «нацелены на решение отдельных неотложных вопросов». Среди них — продолжение депутатского проекта по ремонту дворов, школ и детских садов в Саратове, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском, Озинском, Петровском, Татищевском, Хвалынском районах. На это запланировано 536,1 млн руб., из них 454,4 млн руб. будут замещены средствами, привлеченными благодаря поддержке председателя Госдумы. Часть средств (81,7 млн) перераспределяется в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счет экономии по ранее поступившим трансфертам на ремонт дворов и междворовых территорий.

Областные средства пойдут на обустройство территории школы в Базарном Карабулаке после проведенного ремонта (почти 4 млн руб.) и модернизацию мемориального комплекса в парке Победы в Саратове (21 млн руб.).

Для завершения комплексного ремонта школы в Ровном необходимы 11,7 млн руб. Они пойдут на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и приобретение ученических досок, мебели для учебных кабинетов и пищеблока.

«Также в рамках подготовки к учебному году 20 млн предусмотрено на мероприятия по антитеррористической защищенности организаций среднего профессионального образования», — высказалась госпожа Бегинина.

Для проведения ремонта тренажерного зала и благоустройства прилегающей территории спортивного комплекса «Кристалл» выделяется 9,7 млн руб.

На 300 млн руб. необходимо увеличить ассигнования на лекарственное обеспечение. Эти средства поровну планируется распределить по направлениям «сахарный диабет» и «онкология».

Молодым специалистам в сфере промышленного комплекса на предоставление единовременной денежной выплаты предлагается направить 30 млн руб. Это позволит получить выплаты еще 87 специалистам. Расходы на именные стипендии губернатора области студентам целевого обучения в организациях высшего и среднего профессионального образования увеличатся почти на 4 млн руб.; еще 1 млн руб. предусматривается местным бюджетом на финансовое обеспечение затрат на целевое обучение.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры нужны 191,8 млн руб., из них 125,2 млн руб. — за счет федеральной субсидии. По словам руководителя ведомства, это позволит продолжить ведущуюся сейчас по решению главы региона масштабную реконструкцию систем водоснабжения в Саратове.

«В целом расходы областного бюджета увеличиваются на 1 миллиард рублей, из них 894 млн руб. — за счет банковских заимствований, — сообщила госпожа Бегинина. — Параметры дефицита бюджета, государственного долга области, расходов на его обслуживание соответствуют установленным бюджетным законодательством ограничениям».

С учетом изменений параметры областного бюджета на 2025 год составят: доходы — 185,2 млрд руб., расходы — 203,5 млрд руб., дефицит вырастет до 18,3 млрд руб.

Татьяна Смирнова