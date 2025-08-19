США депортировали первых украинских беженцев

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в социальной сети X кадры депортации украинских беженцев. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что с пятницы США могут начать депортировать бежавших из Украины после начала боевых действий украинцев из-за потери ими временного правового гуманитарного статуса.

«Вот фотографии первых минут возвращения украинцев домой после их депортации из США»,— говорится в подписи к снимку.

15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что депортациям могут подвернуться порядка 120 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в США по программе «Объединимся ради Украины» (Uniting for Ukraine). Программа была запущена администрацией Джо Байдена в августе 2023 года. Она предполагала выдачу украинцам двухгодового правового гуманитарного статуса при условии, что проситель найдет американского спонсора. Вступив в должность, Дональд Трамп закрыл программу и поручил остановить выдачу разрешений на работу в стране.

Анастасия Домбицкая