Красноярские депутаты проиграли суд об отмене муниципальной реформы

Красноярский краевой суд 19 августа отклонил иск о признании недействующим регионального закона, который ликвидировал двухуровневую модель местного самоуправления. Документ был принят в рамках федеральной реформы по инициативе губернатора Михаила Котюкова и лишил сельские поселения самостоятельности, переведя их в разряд структурных подразделений муниципальных округов. Отдельные районы при этом тоже были объединены. В общей сложности число муниципалитетов в Красноярском крае сократилось с 472 до 39.

В качестве истца выступил райсовет Сухобузимского района, чьи депутаты выразили резкое недовольство объединением с Большемуртинским районом. Кроме того, в рамках одного разбирательства суд рассмотрел и другие аналогичные заявления, поданные отдельными жителями, а также красноярским политконсультантом Алексеем Аксютенко. Ответчиками выступили заксобрание края и глава региона.

Позиция истца сводилась к тому, что спорный нормативный акт был принят еще до вступления в силу федерального закона. Кроме того, власти региона не выяснили мнение жителей объединяемых районов и никак не обосновали необходимость слияния. По словам председателя сухобузимского райсовета Ольги Некрасовой, она привезла в суд документы, свидетельствующие о том, что против реформы выступали не только жители, но и главы сельсоветов и территорий. Представители же ответчиков настаивали на том, что губернатор и краевой парламент действовали в рамках законодательства.

«Суд отказал нам в иске. Мотивировочную часть мы увидим 25 августа, и после этого можно будет обжаловать данное решение»,— сообщил господин Аксютенко. По его словам, другой коллективный иск, оспаривающий еще один закон, связанный с муниципальной реформой, будет рассмотрен 16 сентября.

Напомним, это уже не первый отклоненный судебный иск против муниципальной реформы в регионах. Так, 18 августа Верховный суд Республики Алтай отказался удовлетворить аналогичные требования местного юриста Дмитрия Тодошева, который ссылался на противоречие закона республиканской конституции.

Валерий Лавский, Новосибирск