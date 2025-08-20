Маржинальность продаж на АЗС в Республике Татарстан снизилась из-за роста котировок на топливо, а рентабельность близка к нулю, сообщил «Ъ Волга-Урал» президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения республики Ирек Сулейманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маржинальность и рентабельность АЗС Татарстана упала из-за роста котировок на топливо

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Маржинальность и рентабельность АЗС Татарстана упала из-за роста котировок на топливо

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проблем с поставками топлива в республике пока нет, но цена на него остается высокой. Крупные вертикально-интегрированные компании имеют дополнительные источники дохода — переработку, добычу и продажу нефти, — что позволяет им компенсировать потери. Независимые АЗС такой возможности лишены: они вынуждены покупать топливо на бирже и продавать его с минимальной маржой.

Правительство пытается регулировать ситуацию на топливном рынке. В числе мер — запрет на экспорт топлива, хотя его влияние оказалось не столь значительным, так как часть нефтеперерабатывающих заводов находится в процессе ремонта. Также власти обратились к производителям с просьбой увеличить выпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Влас Северин