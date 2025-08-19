Фицо назвал неудачной шуткой идею платить за оружие США для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал идею Украины и руководства ЕС о поставках американского оружия ВСУ за счет Европы. Его выступление на онлайн-саммите лидеров ЕС представлено в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это выглядит как неудачная шутка… Даже в самом диком сне не могу себе представить, чтобы Словакия купила в США какое-то оружие и потом его бесплатно послала бы на Украину. Скептически я настроен и к поддержке принятия новых санкций против России», — заявил Роберт Фицо.

По итогам вчерашних переговоров в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представил предложение на $90 млрд по закупке американского оружия. По данным газеты Financial Times, оплата будет обеспечена за счет европейских средств.